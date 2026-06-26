スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。開催中のサッカー北中米Ｗ杯について触れた。

日本代表は、日本時間２６日にスウェーデンと対戦し１−１の引き分けとした。これにより日本は引き分けにより勝ち点を５とし、Ｆ組２位での決勝トーナメント進出を決めた。

高木氏は次戦のブラジル戦について触れた。「相当スピードもある選手がたくさんブラジルにはいるので、やっぱスピードがある選手で対応したいよね」と前置きし、「前田大然も今日出てるしね。次中３日っていうことが最大のポイントになってくるし。それと、こっから疲労との戦いがあるよね」と話した。

さらに「相手の攻撃を止めるっていうのは鎌田と田中碧っていうのがやっぱポイントになってる。で、今日でも素晴らしいプレーをしてるんだよね。繋いできたときにはあそこで必ず止めてるんだよね、ロングボール以外は」と評価。この２人に対しても疲労という観点で懸念を示した。

また、けがで欠場している久保建英の名前をあげ「右サイドで出るのと出ないのと、久保がいるのといないのではやっぱだいぶ大きいなっていうのと、やっぱ久保はスピードもあるしね。キープ力もあるんで」「あのスピード生かせば勝機はある」と語った。

「最後はあの押し込まれたシーンがあったけども、ヘディングでね。やられたと思ったら手が伸びてきたよね。大きいけど反応もいいし、素晴らしいセーブ力があるからね。だからそれはもう鈴木に止めてもらうしかないんだよね、ブラジルの攻撃をね」とキーパーの鈴木彩艶も重要になってくるとした。

高木氏の３人の息子はプロサッカー選手として活躍中。長男・俊幸が東京ユナイテッドＦＣ、次男・善朗がタイ・リーグ１・ＢＧパトゥム・ユナイテッドＦＣ、三男・大輔がＦＣ琉球でそれぞれプレーしている。ファンからは「息子さんのこともあって、サッカーも語れる豊さん強すぎかよｗ」「日本一サッカーを語れる野球解説者の豊さん」「野球、サッカー二刀流解説、それが高木豊さんの強み」「息子３人サッカー選手にした元プロ野球選手の親父が観るＷ杯、楽しそうだなぁ笑笑」などのコメントが寄せられている。