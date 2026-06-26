『デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition』東宝大怪獣シリーズに「メタルガルルモン：“G”侵食モード」が登場
プレックスは、『デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition』より「東宝大怪獣シリーズ メタルガルルモン：“G”侵食モード」(39,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「東宝大怪獣シリーズ メタルガルルモン：“G”侵食モード」(39,600円)
『デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition』に登場する「メタルガルルモン：“G”侵食モード」が東宝大怪獣シリーズに登場。
G細胞の侵食によって大きく変化を遂げた姿を、全高約30cmで立体化。ゴジラ化した皮膚や翼のように変化した背びれはもちろん、各部のアーマーや展開した武装などのメタルガルルモンらしさにもこだわり造形されている。
見る角度によって大きく変わる印象を、様々な角度から楽しんでみたい。
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
(C)BANDAI・PLEX
TM & (C) TOHO
2026年11月発送予定「東宝大怪獣シリーズ メタルガルルモン：“G”侵食モード」(39,600円)
G細胞の侵食によって大きく変化を遂げた姿を、全高約30cmで立体化。ゴジラ化した皮膚や翼のように変化した背びれはもちろん、各部のアーマーや展開した武装などのメタルガルルモンらしさにもこだわり造形されている。
見る角度によって大きく変わる印象を、様々な角度から楽しんでみたい。
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
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