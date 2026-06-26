「今回の地震の震源と富士山は十分に離れており、火山性地震とは異なる」…藤井敏嗣・東京大名誉教授

山梨県で最大震度６弱を観測した地震について、東京科学大の中島淳一教授（地震学）は「今回の震源地はフィリピン海プレートが沈み込んでいる場所で、複雑な地下構造の影響を受けやすい。山梨県東部や神奈川県西部などは微小な地震も含めて、地震活動が活発な地域だ」と指摘した。

関東地方に台風が接近していることから、「大雨による土砂災害の危険性が増している。なるべく危険な場所には近づかず避難してほしい」と注意を呼びかけた。

富士山の火山活動に詳しい藤井敏嗣・東京大名誉教授（マグマ学）は「今回の地震の震源と富士山は十分に離れており、富士山直下で起こる火山性地震とは異なる。この地震が富士山の火山活動に影響するとは考えていない」と話した。

東京大の加藤愛太郎教授（地震学）は「富士山の真下ではないので、火山活動によるものではないと思う。ただ、今後は地震の影響で活動が活発化する可能性はあるので、しっかりとモニタリングして注視したほうがいい」と述べた。

東京大の酒井慎一教授（観測地震学）は「プレート内部で起きた逆断層型地震ではないか。この地域はフィリピン海プレートが陸側プレートに沈み込んでいる。（地下で）プレートがぶつかりあっており、もともと地震が多い」と話した。