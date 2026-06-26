『ウルトラマンテオ』S.H.Figuartsに「ウルトラマンテオ」が登場
バンダイスピリッツは、『ウルトラマンテオ』より「S.H.Figuarts ウルトラマンテオ」(7,150円)を発売する。2026年7月1日から予約受け付けが開始となり、2026年12月発売予定。
2026年12月発売予定「S.H.Figuarts ウルトラマンテオ」(7,150円)
ウルトラマンシリーズ60周年×S.H.Figuartsウルトラマンシリーズ10周年！「ウルトラマンテオ」がS.H.Figuartsシリーズに登場。
円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと立体化。劇中のプロポーションを忠実に再現、さらにはS.H.Figuarts準拠の広い可動域に加え日本特許出願済みの新機構を搭載する。圧倒的なアクション性能で「可動によるキャラクター表現の追求」を体感したい。
(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京
2026年12月発売予定「S.H.Figuarts ウルトラマンテオ」(7,150円)
ウルトラマンシリーズ60周年×S.H.Figuartsウルトラマンシリーズ10周年！「ウルトラマンテオ」がS.H.Figuartsシリーズに登場。
円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと立体化。劇中のプロポーションを忠実に再現、さらにはS.H.Figuarts準拠の広い可動域に加え日本特許出願済みの新機構を搭載する。圧倒的なアクション性能で「可動によるキャラクター表現の追求」を体感したい。
(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京