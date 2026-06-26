SNS総フォロワー数72万人超えのグラビア系インフルエンサー・乃真ゆのの1st写真集『ゆのに溺れて』が、8月17日（月）に発売されることが決定し、先行カットが公開された。

乃真ゆの1st写真集「ゆのに溺れて」

乃真ゆの1st写真集「ゆのに溺れて」

乃真ゆの本人が「初めての手ブラにも挑戦し、“今までで一番大胆に”シャワールームでガラスに身体を押し付けた撮影にも挑戦しました」と語る本作は、見る人を喜ばせることを真剣に考え抜いた意欲作。さらに、「下着のままシャワーを浴びるシーンを表紙に選びました。濡れた髪と水滴のついた肌をじっくり見てほしいです」ともコメント。期待が高まるような言葉で作品をアピールしている。

撮影地に選ばれたのは、インドネシア・バリ。南国ならではの開放的な雰囲気の中、周囲を気にすることなく大胆になれるヴィラを貸し切り、撮影が行われた。

先行カットは、エスニック柄のワンピース、ボディが強調されるブルーのTバック、ネオンカラーが目を引く花柄のエプロン風ランジェリーにお尻が透けているシースルーショーツ、ピンクランジェリー着用の手ブラカット、キューを持つ大胆でセクシーなブラックのオープンヒップのオールインワンランジェリー、OLコスプレから展開のストッキング×清楚な白シャツの6枚。そのほか本編では、大胆なカットのオンパレード。ほぼ全裸に近い身体も披露している。

「Amazon」、大阪の 「TSUTAYA EBISUBASHI」では、限定生写真付き特典をラインナップ。さらに、高画質PDFのダウンロード特典付き電子版も同時発売される。加えて、発売記念イベントとして都内でお渡し会を開催予定。「TSUTAYA EBISUBASHI」では、8月17日（月）〜30日（日）の期間、写真集のパネル展も実施され、会場で展示されたパネルの中からサイン入りパネルが抽選でプレゼントされるキャンペーンも同時開催される。

乃真ゆの コメント

私のずっと目標であった“写真集を出すこと”。

人生初の海外、そして人生初の写真集。

本当に夢を叶えることができて幸せです。

初めての手ブラにも挑戦しましたし、“今までで一番大胆に”、シャワールームでガラスに身体を押し付ける撮影にも挑戦しました。

表紙には、下着のままシャワーを浴びるシーンを選びました。

濡れた髪と水滴のついた肌を、じっくり見てほしいです。

ページをめくるたびに新しい私に出会えるような写真集になったと思います。

私のすべてを詰め込みました。

たくさんの方に見ていただけたらうれしいです。

＜プロフィール＞

のま・ゆの

1999年11月20日生まれ。熊本県出身。

2025年より本格的にグラビアモデルとして活動開始。

現在はグラビア系インフルエンサーとして活動中。

Instagram：@nomayuno1120

X：@nomayuno1120

TikTok（福岡マン名義）：＠nomayuno1120

書誌情報

書名：乃真ゆの1st写真集「ゆのに溺れて」

著者：乃真ゆの

撮影：田川雄一

定価：4,400円（本体4,000円＋税）

発売日：2026年8月17日（月）

仕様：A4判／128ページ

ISBN：978-4-04-738711-9

発行：株式会社KADOKAWA

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