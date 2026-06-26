【ダラス（米テキサス州）＝星聡】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で２５日（日本時間２６日）、日本は１次リーグＦ組の最終戦でスウェーデンと米ダラスで対戦し、１―１で引き分けた。

日本は１勝２分けで勝ち点を５とし、オランダに次ぐＦ組２位で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は２９日（同３０日）、１回戦でＣ組１位のブラジルと対戦する。

日本は５６分、堂安律（フランクフルト）のパスを受けた前田大然（セルティック）が決めて先制したが、６２分に追いつかれた。

主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）の脚に異変が起きたのは３５分頃。ベンチスタートのＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）に声がかかった。「ノーアップ（ウォーミングアップなし）でやらないといけなかった」

慌ただしくピッチに入り、対峙（たいじ）したのは世界屈指のストライカーたち。相手に次々とロングボールを放り込まれ、肉弾戦を挑まれた。だが谷口が統率する３バックは下がらず応戦。６２分に同点とされたが、「最後の最後まで体を張れた」。勝ち越しは許さなかった。

若くして海外に渡った選手が多くを占める日本代表で、３０歳を過ぎて海外のクラブに移籍した経歴は異色だ。他の選手が所属するリーグに比べ、谷口が現在プレーするベルギーのレベルは高くない。それでも代表で戦える理由を、「現実の相手に加え、能力の高い架空の相手とも戦っている。どんな所でも必ず成長できる」と力を込める。

前回Ｗ杯は数少ないＪリーガーとして出場し、強力なアタッカー陣と堂々と渡り合った。当時日本代表コーチだったＪ２モンテディオ山形の横内昭展監督は「足りない能力がたくさんあったけど、Ｊリーグの中でも自分で工夫して、成長していった」と目を細める。

次の相手は、最多５度の優勝を誇る王国ブラジルだ。「本気のブラジルと対戦できるこれ以上ないシチュエーション。全部出したい」。イメージしてきた相手と体をぶつけ合う最高の瞬間が、またすぐにやってくる。（星聡）