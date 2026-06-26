【台風情報】「ダブル台風」あす関東直撃か　ピークは2回　雨に終日警戒を…各地で災害級大雨

列島に接近中の「ダブル台風」、最新の進路や注意点を矢澤剛気象予報士とお伝えします。

ダブル台風の接近に伴い、各地で大雨になっています。

台風7号が接近した沖縄県では26日朝、強い雨が降ったほか、台風から離れた近畿地方でも非常に激しい雨が降り、京都・精華町では土砂崩れが発生し、警戒レベル5の「緊急安全確保」が出されています。

――台風から離れた場所でもすでに大雨が降っているのはなぜか？

矢澤剛気象予報士：

前線がずっと同じ位置に停滞していまして、台風から暖かく湿った空気が次々と供給されていたんです。

その影響で、離れている台風が近づく前からずっと大雨が続いていたという形になります。総雨量がかなり多くなる恐れがありまして土の中の水分が抜ける前に次の大雨がやってくることで、より危険な状態になると考えられます。

矢澤剛気象予報士：

今後の進路を見ていきます。午後3時現在、沖縄本島のすぐ北に台風7号があってその東に8号があります。明日にかけて見ていきますと、明日の午前3時の時点でまず台風8号の方が少し先に近づいてきます。同じ時間帯ですとまだ台風7号は鹿児島県の南にあるという状況。その後、どちらの台風も関東に直撃する恐れも出てきています。少しでも予想の北を通るだけで関東も影響が大きくなりますので警戒が必要です。では雨と風の予想を見ていきます。このあと午後6時からです。今夜も前線がまだ延び続けていますので東日本から西日本雨が続きそうなんですね。そして明日の朝になるとまず、台風8号の雨雲がかかってきまして、その後、明日の午後にかけて今度は7号の雨雲が近づいてくるという予想になっています。では、関東に寄ってもう一度じっくり見ていきます。まず今夜、前線が延びている影響で雨が続きます。明日になるとこの台風8号の雨雲まず1回目のピークが明日の朝となります。台風のピークは2回あります。その後、明日のお昼過ぎにかけて台風7号が東海道沖に進んでくるんですが、東京都心、発達した雨雲がもうかかっています。前線がまだ同じ位置に延びているんですね。その影響で雨が降ります。明日は台風7号、8号そして前線の影響でも大雨が続く予想です。東京都心に関しては一日中雨が強まりそうです。

――どんな点に注意が必要？

矢澤剛気象予報士：

大雨と暴風の警戒時間を見ていきますと、このブルーで塗られているところが大雨に注意が必要な時間帯。特に近畿、四国では今夜から続きます。関東甲信や東海では明日一日中大雨に警戒が必要となります。そしてこの赤の矢印が暴風の警戒時間なんですが、関東甲信では明日一日中風にも警戒が必要です。今回は雨台風ではあるんですが、風も比較的強まりますので注意が必要となります。では、注意点を見ていきます。川の増水や氾濫それから低地の浸水、土砂災害、さらに川が氾濫していなくても内水氾濫が起こる恐れがあります。