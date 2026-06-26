フィギュアスケートのアイスショー「ドリーム・オン・アイス」が２６日、横浜市の新横浜スケートセンターで行われた。来季シニアデビューの中田璃士（りお、ＴＯＫＩＯインカラミ）は新ショートプログラム（ＳＰ）「Ａｌｉｖｅ」を披露。冒頭に予定していた４回転トウループで転倒するなど、この日の出来映えは４５％と辛口評価。「最初のジャンプもスピンも失敗した。もっと表現したい」と振り返った。

振り付けはシェイリーン・ボーン氏に依頼。１５０曲のプレイリストの中から「自分があまり滑ったことがない曲調。挑戦」と今回のプログラムを選んだ。ボーン氏が振り付けた宇野昌磨の「グレート・スピリット」のステップを参考にしながら新ＳＰに磨きをかけている。

今季は年齢制限により五輪出場はかなわず。世界ジュニア選手権では２連覇を果たし、３０年フランス・アルプス地域五輪でのメダル獲得を期待される１７歳。いよいよ迎えるシニアシーズンへ「挑戦者として自分がどれだけできるかという高い目標を持っている。それをかなえられるように、自分を追い込みたい」と目標を掲げた。