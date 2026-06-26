現代の日本人の身長は、縄文時代から比べて大きく伸びています。その中で、男性の推定平均身長の推移を見ると、古墳時代が高身長であったことに注目されます。大きな前方後円墳がつくられていた古墳時代は、たくさんの人が命を落とした疫病が度々流行し、内乱も起きるようになった時代です。この時期の男性の平均身長は、縄文時代よりも大幅に高くなっているのです。

その後、徐々に低くなり、江戸時代（前期）や明治時代には155cmとなっています。これは、現代女性の平均身長よりも低いことがわかります。そして、昭和の時代に入って急激に高くなり、2017年には171cmに達しています。また、女性の推定平均伸長も縄文時代の人よりも古墳時代のほうが高身長であり、その後は145cm前後となっています。男性同様、昭和に入って急激に高くなり、2017年には158cmとなっています。

こうした身長の変化は、食事に関係しているといわれています。縄文時代よりも古墳時代のほうが高身長だったのは、肉食に加えて稲作が広まり、安定した食料を得ることができ、栄養状態がよくなったからと推察されています。その後、身長が低くなったのは、鎌倉時代に肉食禁止令が出されていたことから動物性タンパク質を取る機会が減ったためと考えられます。

明治時代に肉食が解禁され、動物性タンパク質の摂取量が増えた昭和以降には、身長が急激に伸び続け、現在の身長に至っています。このように、時代と共に食生活が変わり、それにともない日本人の体格も大きく変化してきたのです。（監修：健康管理士一般指導員）