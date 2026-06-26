今年に設立150年を迎える、世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン（以下、スポルディング）は、150周年を記念して、これまでの軌跡をふりかえる「HERITAGE（ヘリテージ）」シリーズを発売する。

「HERITAGE」シリーズは、1876年の創立以来、スポーツ界へ革新をもたらし続けてきたスポルディングの「150年の軌跡を辿る」をテーマに誕生したオリジナルグラフィックシリーズ。150年の歴史におけるスポルディングのバスケットボールに関する過去のアーカイブを再構築したグラフィックとなっている。

「HERITAGE」シリーズは、6月26日から、全国のスポルディング取り扱い店舗と公式オンラインショップで販売を開始する。

スポルディングアパレルMATERIALSの機能素材を採用。吸水速乾機能では、汗などの衣服内の水分を吸収し、外へと放出して、肌面をドライな状態に保つ。UVカット機能では、肌への負担を軽減するUVカット機能（UPF50＋）を搭載した。サステナブル素材では、原材料の40％にエコマテリアルを使用したサステナブル素材を使用している。

［小売価格］

T−SHIRT HERITAGE：5500円

PRACTICE PANTS HERITAGE：6300円

（すべて税込）

［発売日］6月26日（金）

スポルディング・ジャパン＝https://www.spalding.co.jp