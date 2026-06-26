ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から「サコッシュ」などの新商品を6月26日から、全国のファミリーマート約1万6400店で順次発売する。

「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開しているファミリーマートオリジナルアパレルブランド。

本格的なサマーシーズンに向けて「コンビニエンスウェア」から、日常生活に自然と馴染む雑貨アイテム「サコッシュ」を新発売する。スマートフォン、鍵、イヤホン、飲み物など、ポケットには入らないけれど、大きなバッグに入れるほどでもない日常の必需品をストレスなく持ち運ぶのに最適なサイズ感を追求した。

生地には耐久性のあるリップストップを使用しており、軽量ながら強度に優れ、容量は約1.5Lと、600mlのペットボトルも収納できる。リフレクター入りのコードを採用しているため、夜間でも安心の仕様になっている。コンビニエンスウェアの衣料品とのコーディネートを楽しんでもらいたい考え。

また、人気の「メッシュポーチ」からお財布としても活躍するミニサイズを販売中だという。

「サコッシュ」は、軽量で耐久性に優れたリップストップ生地を採用したサコッシュ。底マチ仕様と内側・外側のポケットによって、見た目以上の収納力と整理のしやすさを実現した。リフレクター付きコードで夜間の使用にも配慮しており、取り外せばポーチとしても使える2WAY仕様になっている。



「やわらかいフェイスタオル」

「やわらかいフェイスタオル」は、糸の撚り（より）の回数にこだわった非常に柔らかい糸を使用し、肌触りが良いフェイスタオル。発売中の今治タオルハンカチとバスタオルと連動したデザインで、高吸水仕様になっている。



「やわらかいバスタオル」

「やわらかいバスタオル」は、糸の撚り（より）の回数にこだわった非常に柔らかい糸を使用し、肌触りが良いバスタオル。発売中の今治タオルハンカチとフェイスタオルと連動したデザインで、高吸水仕様になっている。

「メッシュポーチミニ」は、人気のメッシュポーチのミニサイズ。メッシュ素材で入れたものが見えやすく、仕分けできるカラフルなポケットがついたミニポーチとなっている。お財布としても活躍する。

［小売価格］

サコッシュ：1490円

やわらかいフェイスタオル：1089円

やわらかいバスタオル：2,189円

メッシュポーチミニ：580円

（すべて税込）

［発売日］6月26日（金）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp