お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。赤木の結婚報告にきむらがクレームを入れた。

赤木は、きむらのエピソードトークに対し「盛ってるなと、ちょっとウソついてるなと思うことがある」とぶっちゃけ。「ある程度は飲み込むもんだしなと思うんですよ」と譲歩しつつ、「僕の結婚を知ったエピソードあるじゃないですか」と語り始めた。

Ｍ―１の決勝に進出した際、アナザーストーリーの取材で自宅でも取材を受けることになり、ディレクターに「奥さんいるんで自宅はちょっと・・・」と断りを入れたことで初めて結婚を知ったと語っているきむらだが、赤木は「失言的に間違えて言ったんじゃなくて、実は僕、結婚してましてとちゃんときむらさんに言った記憶がある」としっかり報告したとぶっちゃけ。するときむらは「あ、それは盛ってるわ」と素直に認めた。

さらに、結婚報告を受けてうれし泣きをしたきむらだが「泣いていないことにしていた」とまで赤木から暴露され、「盛りも弱ければ涙も恥ずかしいから言うなよ、隠してたんだよ」とがっくり。その姿に納言幸が「涙は恥ずかしいっていうのは察してあげてよ！」と赤木にツッコミを入れると、「恥ずかしいという意味での改ざんだったんですね」と赤木も渋々？納得していた。

それでも赤木は、自身が遅刻したエピソードをきむらが年々盛って語っていると明かし「どこで止めようかちょっと引っかかってた」と追撃。幸が「（赤木は）でも本当の話しかしないってことでしょ？」「一番信用できる芸人」と語ったが、きむらは「でも結婚隠してたの一番うそつき」と反撃していた。