ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】京急線 上下線の一部で遅れも通常通り運行【山梨・富士… 【速報】京急線 上下線の一部で遅れも通常通り運行【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】 【速報】京急線 上下線の一部で遅れも通常通り運行【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】 2026年6月26日 23時17分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 京浜急行電鉄によりますと、地震の影響で京急線は上下線の一部で遅れが出ていますが、通常通り、運行しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, リハビリ, 沖縄, 神事, 床暖房, 明治大学, マンション, 生花, 横浜, イベント