【ダラス（米テキサス州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ第３戦が行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）はスウェーデン（同３８位）と１―１で引き分けた。

チュニジア（同４５位）を破ったオランダ（同８位）が１位、日本が２位、スウェーデンが３位で１次リーグを突破した。Ｅ組はコートジボワール（同３３位）がキュラソー（同８２位）に快勝して２位で決勝トーナメント進出。エクアドル（同２３位）は首位のドイツ（同１０位）を下して３位で通過した。Ｄ組は豪州（同２７位）がパラグアイ（同４１位）とドロー。米国（同１７位）が１位、豪州が２位で突破した。（世界ランキングは１１日時点）

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田中とのコンビでボランチに入った鎌田は、隙のないプレーで貢献。リスク管理に気を配りながらゲームをコントロールし、こぼれ球を拾う意識も高かった。３試合連続ゴールはならなくとも存在感を放ち、「勝ち点１で終わってしまったが、悲観する内容ではない」ときっぱり。「しっかりと次の試合に全てを注ぎ込みたい」と、大一番となるブラジル戦を見据えていた。

日本・森保監督「日本が世界のトップを目指していく中で、常に１次リーグは自力で突破するということを続けられた。選手たちが本当に頑張ってくれたと思うし、日本サッカーが確実に成長できているということを、サッカーファミリーと共有できたらうれしい」

日本サッカー協会・宮本恒靖会長「（広域開催で）移動もあり、気候も違う。少しけが人も出た中で、ミッションをやり遂げられたのは大きい」

上田「（ゴールの場面はアシストした堂安につなぎ）しっかりとコンビネーションを取れた。個性ある選手が、しっかり個性を出せたゴールだった」