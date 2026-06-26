ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】中央本線の酒折駅〜小淵沢駅間の上下線で運転見合わせ【山梨… 【速報】中央本線の酒折駅〜小淵沢駅間の上下線で運転見合わせ【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】 【速報】中央本線の酒折駅〜小淵沢駅間の上下線で運転見合わせ【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】 2026年6月26日 23時10分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、中央本線の酒折駅から小淵沢駅の間の上下線で運転を見合わせています。そのほかの首都圏、JRの在来線は通常通り、運行しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, 介護タクシー, 静岡, 工場, 神事, 明治大学, 徳島, 大船, 配線, 置床工事