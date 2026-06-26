２６日午後１０時２８分ごろ、山梨県で震度６弱、神奈川県西部と静岡県東部で震度５弱の地震があった。気象庁によると、震源地は山梨県東部・富士五湖。震源の深さは約２０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・６と推定される。神奈川県や小田原市消防本部などによると、市内で揺れに驚いた９０代女性が自宅で転倒し、ひざを骨折。中井町の県道沿いで土砂が崩落した。

山梨県富士河口湖町で震度６弱、同県大月市で震度５強を記録。神奈川県内では相模原市緑区と中井町、松田町、山北町で震度５弱を観測した。県内で震度５弱を観測するのは、２０２４年８月の県西部の地震（Ｍ５・３）以来。気象庁は「揺れの強かった地域では１週間程度、最大震度６弱程度の地震に注意してほしい」と呼びかけている。

また、横浜市鶴見区と平塚市、秦野市では、高層ビルなどに影響する長周期地震動の階級１を記録した。

県内の主な震度は次の通り。

▽震度４＝横浜市神奈川区、西区、中区、港北区、戸塚区、旭区、緑区、川崎市宮前区、相模原市中央区、南区、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、二宮町、大井町、開成町、湯河原町、愛川町、清川村

▽震度３＝横浜市鶴見区、南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区、港南区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区、都筑区、川崎市川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、麻生区、横須賀市、平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、大和市、寒川町、大磯町、箱根町、真鶴町