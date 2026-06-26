ドル円は１６１円台後半推移続く＝ＮＹ為替序盤 ドル円は１６１円台後半推移続く＝ＮＹ為替序盤

ドル円は１６１円台後半推移続く＝ＮＹ為替序盤



日本時間午後１０時４５分現在のドル円は１ドル＝１６１．６３円。きょうも為替市場はドル高円安圏もみ合いが続いた。本日のドル円は東京午前に１６１．８５円を付けた後、いったんドル売りが強まり、ロンドン市場で１６１．５３円を付けた。もっとも１６１．５０円割れを試す勢いはなく、その後１６１．７０円前後まで反発した。



ドル高一服感が広がり、ユーロドルが東京午前の１．１３５４ドルからＮＹ朝に１．１４３４ドルまで上昇するなどの動きを見せたが、ドル円は日米金利差を狙った円キャリー取引拡大への期待もあって、下値しっかり感が続いている。もっとも２０２４年７月につけた１６１．９５円を前にした売りを崩すだけの勢いもなく、もみ合いが続く展開。週末をまたいでのポジション維持には慎重姿勢も見られることから、この後ももみ合いが続く可能性が高い。



ユーロドルはドル高一服感から反発。ロンドン市場でＮＹ原油先物が一時６８ドル台を付けるなど、原油安が進んだこともドル売りにつながった。



ポンドドルも東京市場の１．３１８０ドルからロンドン市場で１．３２２９ドルまで上昇。ただ、ユーロに比べると買いの勢いに欠け、ロンドン午前に高値を付けた後はいったん調整が入った。



ユーロ円はユーロドルの上昇もあって１８３．７０円台から１８４．８０円台まで上昇。東京市場では日経平均の大きな下げなどが重石となっていたが、海外市場では買いが目立つ展開。ポンド円も２１３．２２円から２１３．７６円を付けるなどしっかりとなっているが、ユーロ円ほどの上昇は見られず。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１６１．５０円に１２．３億ドル。



26日（金）

ドル円

１６１．５０ １２．３億ドル

ユーロドル

１．１４００ ２１．３億ユーロ



MINKABU PRESS

外部サイト