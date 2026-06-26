お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。きむらが、相方の赤木に「諦めがついた」エピソードを明かした。

コンビ仲が良いたくろうだが、幸が「けんかとかになることはないの？」と振ると、きむらバンドが「８年前くらいかな」と切り出して過去のエピソードを披露。うまくいかない時期に２人で食事に行き、話し合いをしたという。そこで「最近うまくいってないな。どうにかした方がいいよな？」ときむらが相談すると、終盤で赤木が「もう限界ですわ！ほんまに自分に限界感じてて、今のままじゃ何もできないと思うんですよ！」と熱く語ったという。「そんなこと思ってたんやと反省した」と、食事後に１人で劇場に戻り、録画されていた自分たちの漫才を見返し、「朝６時くらいまで全部見て、こんなんできるかなとメモした」と将来について本気で考えたと語った。

翌日、メモを持って「昨日の限界感じてるって言ってた話だけどさ・・・」と再び話し合おうとしたきむらだが、赤木は「いや、言ってないですよ。言ってたらお酒の勢いちゃいます？」とまったく覚えていなかったという。このエピソードを聞いた赤木は「えぇ！？ウソでしょ！？初めて聞いた」と反応。きむらは「こいつとはそない話し合いをまじめにしてもしゃーなやろなといい諦めがついた」と明かした。「しかもこれ２回はしゃべってます」ときむらがツッコむと、赤木も「どっかで美化してないですか？ちょっと自分をええように言い過ぎてる」と反論。幸は「こっちは記憶ないからねえ」と赤木に同情していた。