【つくれぽ4300件！】甘辛だれがうますぎ「なすと厚揚げの照り焼き」

【夏におすすめの厳選レシピ vol.3】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2026年夏号』が発売しました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

照り焼き味でごはんが進む♪

夏といえば「なす」！でも、「気がついたら同じメニューを作っている」なんてことありませんか？そんな時におすすめしたいのが、毎年たくさんの方が作っている、味も食感も間違いないこの殿堂入りレシピです。

今回は、2026年5月25日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2026年夏号』に掲載している、なすと厚揚げの照り焼きを紹介します。



厚揚げでヘルシー＆食べ応えも十分！



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

おかずにも、おつまみにも、お弁当のおかずにもなる！

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも「お弁当のおかずにも最高！」「めっちゃくちゃ美味しくてご飯が進みました！」など満足感が伝わるコメントが多数！「カリッとした厚揚げと茄子がとても美味しかったです」「出来たてカリッと厚揚げも美味しい」など、厚揚げの食感に感動する声もたくさん寄せられています。





厚揚げは片栗粉をまぶして焼いているので、カリカリ！甘辛だれで食欲が進む一品です。夏の定番野菜「なす」のレパートリーにぜひ加えてみてくださいね。

『cookpad plus 2026年夏号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2026年夏号では多くのつくれぽを集めた「夏野菜の大人気おかず」から、あと1品欲しい時に便利な「レンチン副菜」、忙しい日に助かる「パスタ＆ごはん」、ビールがすすむ「簡単おつまみ」まで、暑い時期にぴったりのレシピが満載です。



通常号の付録は「折りたためる 超BIG保冷バッグ」





増刊号の付録は「スヌーピーハンディ扇風機」





2026年5月25日（月）より全国書店やオンラインストアにて販売中です



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