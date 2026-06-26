韓国で渦巻くホン・ミョンボ監督批判が意外なところに

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は1次リーグ終盤を迎えている。ホン・ミョンボ監督率いる韓国は24日（日本時間25日）の南アフリカ戦に0-1でまさかの敗北を喫し、1勝2敗の勝ち点3、A組の3位で終えた。韓国内では代表チームの戦いに不満が高まっており、怒りのあまり意外な行動に出たコンビニエンスストアが話題となっている。

32か国が戦う決勝トーナメントには、各組の3位国のうち上位8か国が進めるシステムのため、韓国は27日（同28日）の1次リーグ終了まで、他国の戦いに一喜一憂する日々が続いている。その中でX上で話題になったのが、「ホン・ミョンボは出入り禁止」と店頭に張り紙をしたコンビニエンスストア。韓国の大手チェーン「GS25」の店舗とみられる。X上に画像が出回り、ファンの話題となっている。

韓国メディア「朝鮮ビズ」は「コンビニのドアに貼られた『ホン・ミョンボ出入り禁止』…南ア戦大敗に怒れるファン心理」という記事で、このような行動に出るに至った店主の心情を推測している。

「当該の文言は、前日に韓国代表チームがグループリーグA組最終戦で南アフリカ共和国に0-1で敗れた後、監督をターゲットにした風刺と解釈される」とした記事は、ネットでの「コンビニの店長がどれほど怒っていたら、あんな案内紙を掲げるだろうか」「サッカーファンの怒りが、あの1つの文章に凝縮されている」という反応を紹介。「監督の戦術や選手起用、ゲームマネジメントを巡る批判は当面の間、続くものとみられる」と考察している。

さらに一般紙の「東亜日報」まで「どれくらい腹が立ったのか…『ホン・ミョンボは出入り禁止』と掲げたコンビニ」という記事で紹介している。



（THE ANSWER編集部）