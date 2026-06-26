グラビアアイドル・葉月つばさ(28)が、22日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ぱっくん…お姉さんだけどやっぱりゆるフワが似合っちゃう

同誌への登場は約6年ぶり。自身のインスタグラムには、素肌にジャージの上着、ランジェリーを体にフィッティングするような姿、“ブラ耳”などおちゃめでありながら挑発的なショットを掲載した。「久しぶりに週プレ登場するよ!今回は珍しいロングでお姉さん感ありかも笑。」と普段と雰囲気が違うことも強調した。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。実は撮影前に髪を切りすぎてしまったため、エクステ（付け毛）でロングヘアにしていたことも明かしている。「人生で初めてエクステをつけてもらって。たぶん初ロン毛」と告白。「髪が長いとキレイ系かもって思いました。今はエクステを外してショートに戻しちゃったので、貴重なグラビアになりました」と図らずもレアな姿を披露していると説明した。



同号は一ノ瀬瑠菜が表紙＆巻頭を担当。山岡雅弥、三田悠貴、古川杏、穂波あみも登場している。



（よろず～ニュース編集部）