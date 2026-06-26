

ウッディ＆バズ・ライトイヤー（C）2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

ディズニー＆ピクサーの「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が7月3日に公開される。名コンビであるカウボーイ人形のウッディとスペース・レンジャーのバズ・ライトイヤーが“時が流れても変わらない”コミカルなケンカを見せる本編シーンが解禁された。

【動画】「トイ・ストーリー５」本編映像 ウッディとバズ、懐かしい2人のケンカ

シリーズ１作目でウッディとバズがアンディの乗った車を追いかけて全速力で走るシーンのオマージュや、ウッディの「ボニーが来る！」の掛け声でおもちゃたちが一斉にバタッと倒れるシリーズおなじみの光景も登場し、ファンの心をくすぐるワンシーンになっている。

シリーズ１作目の『トイ・ストーリー』が公開されて以来、全世界で愛され続けているウッディとバズ。かつての持ち主のアンディの一番のお気に入りだったウッディの前に、突如現れたのが当時最新のおもちゃとして人気を集めていたバズだった。アンディの一番のお気に入りの座をめぐる“ライバル”だったふたりは、幾度となく大冒険を繰り広げる中で互いを認め合い、ほかの誰にも代えられない“相棒”になっていった。解禁された映像は、そんなウッディとバズの名コンビが“デジタル”に奪われてしまったボニーの笑顔を取り戻すべく、外の世界へ飛び出していくシーンだ。“相棒”であるウッディとバズはその絆で息ピッタリにピンチを切り抜けるかと思いきや、互いに自分こそが外の世界の冒険に行くべきだと言い張り、あの頃と変わらない懐かしいケンカが勃発！ジェシーからボニーの部屋の臨時のリーダーを託され、“保安官代理”として正義感を胸に燃やすバズは、冷静にピンチを乗り切ろうとするウッディに反して勢いよく外の世界へ。ウッディも相変わらずなバズに頭を抱えながら、車とバズを追いかけて走り出す！ボニーが乗っている車の後ろに飛び乗ってからもケンカを続けるウッディとバズの姿が映し出される本シーンは、シリーズ１作目に登場したウッディとバズがアンディのもとへ戻るために車を追いかけるシーンのオマージュであり、思わずクスっと笑ってしまうシーンに仕上がっている。

“おもちゃの世界”を舞台に描く「トイ・ストーリー」ならではの描写だが、ピクサーには【過去作を上回る“語るべき物語”がある場合以外は続編を作らない】という信念がある。そして、アメリカでは「『トイ・ストーリー』シリーズに求められるのは胸が躍る“楽しさ”に満ちた瞬間。『トイ・ストーリー５』ではその楽しい瞬間が次々と繰り出され心を満たしてくれる」（IGN）と評されており、ピクサーの信念に沿った作品と言える。

これまでのシリーズ全作品に携わってきたアンドリュー・スタントン監督は、「私はこれまでずっと脚本家として『トイ・ストーリー』に関わってきましたが、当時から、私たちの作品はすべてキャラクター中心で、ストーリー重視。それは今も全く同じで、質の低いものは作りたくありません。続編が自分たちが見たいと思うものになるように、必死で努力しています。この精神は『トイ・ストーリー2』を作り始めた時から変わっていません」と力強く宣言している。アンドリュー監督は「よく考えてみれば、子供がおもちゃで遊ぶ時間は5年から10年くらいです。例えばおもちゃが外に置きっぱなしになったり、ソファの後ろに忘れられたりといった、ささやかな瞬間こそが、おもちゃたちの人生における重要な瞬間。『トイ・ストーリー』では、それを物語として面白く描いているのです」とシリーズの魅力を語った。本作には本シーン以外にも「トイ・ストーリー」らしいユニークな表現やこれまでのシリーズのオマージュシーンが満載。

バズやジェシー、リリーパッドの持ち主であるボニーは、おもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。しかし、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず、悩んでいた。そんなボニーを何とかして助けたいとジェシーらおもちゃたちは毎日奮闘してきたが、ボニーが周りから取り残されないようにと両親がプレゼントとして渡したリリーパッドが現れてから日常が一変！ボニーはおもちゃで遊ぶのが本当は大好きなのに、その気持ちにフタをして、他の子どもと同じように徐々にボニーの時間はタブレットに支配されていく…。そんな中、ウッディとバズの名コンビは再び手を取り立ち上がる！スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃが子どものためにできる“本当の役割”とは―？ウッディ、バズ、ジェシーらおもちゃたちは、大冒険の果てに大好きなボニーの笑顔を取り戻すことができるのか？仲間たちと共にたどり着いた究極の答えに、世界中が涙するにちがいない。

おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き、世代を超えて全世界で愛されてきた「トイ・ストーリー」シリーズ。大人へと成長していく子どもにとっておもちゃは大切な存在であり、おもちゃにとって大切なのは子どものそばにいること。ウッディやバズ、ジェシーらおもちゃたちと“時が流れても変わらない”かけがえのない絆を、誰もが大人になる中で結んできたはず。ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作『トイ・ストーリー５』は7月3日に全国公開。