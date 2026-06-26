推しキャラで日差し対策！セイワ「サンリオキャラクター 傘型ワンタッチサンシェード」

記事ポイント セイワのサンリオキャラクター 傘型ワンタッチサンシェードが、ハローキティやクロミなど全4種で登場シナモロール、ポムポムプリン柄もそろい、車内の日差し対策を推しキャラと楽しめるカー用品遮光率99.99％以上・UVカット率99.9％以上の生地、傘型ワンタッチ式、収納袋付きが特徴 セイワのサンリオキャラクター 傘型ワンタッチサンシェードが、ハローキティやクロミなど全4種で登場シナモロール、ポムポムプリン柄もそろい、車内の日差し対策を推しキャラと楽しめるカー用品遮光率99.99％以上・UVカット率99.9％以上の生地、傘型ワンタッチ式、収納袋付きが特徴

セイワが、サンリオ公式ライセンス商品として、人気キャラクターをデザインした傘型ワンタッチサンシェード「KT585-588」を発売しました。

「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」の全4キャラクター展開で、車内の日差し対策に使えるアイテムです。

セイワ「サンリオキャラクター 傘型ワンタッチサンシェード」

商品名：傘型ワンタッチサンシェード「KT585-588」発売日：2026年6月販売先：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングサイズ：W1300mm × H650mm価格：各3,980円（税込）

サンリオ公式ライセンス商品として登場した、キャラクター柄の車用サンシェードです。

傘のようにパッと開くだけで装着できるワンタッチ式で、駐車中の強い日差しからダッシュボードや車内を守ります。

遮光・UVカット・遮熱の機能と、推しキャラを車内に飾る「カワイイ」を両立した仕上がりです。

4キャラクター展開

KT585 Hello Kitty（ハローキティ）KT586 Kuromi（クロミ）KT587 Cinnamoroll（シナモロール）KT588 Pompompurin（ポムポムプリン）

ラインナップは、「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」の全4種です。

それぞれのキャラクターの世界観を落とし込んだデザインで、車内に設置するとキャラクター柄が広がります。

推しキャラを車内に飾れるサンシェードとして、普段使いからギフトまで活躍する1本です。

カワイイ収納袋付き

付属品：キャラクター柄収納袋収納方法：折りたたみ収納仕様：コンパクト収納

本体は折りたたんで収納でき、キャラクター柄の収納袋が付いています。

使用しないときも車内に置きやすく、キャラクターデザインの収納袋までそろった仕様です。

傘型の本体をしまえるため、日常使いの車内でもコンパクトに扱えます。

カワイイだけじゃない

遮光率：99.99％以上UVカット率：99.9％以上遮熱率：53％

生地は強い日差しが入りやすいフロントガラスまわりを覆い、駐車中のダッシュボードや車内空間を守るための仕様です。

強烈な日差しからダッシュボードや車内を守り、車内の温度上昇も抑制します。

キャラクター柄の見た目と、日差し対策に使える機能を合わせたサンシェードです。

しっかり遮光

遮熱率：JIS L 1951の規定に準じて測定紫外線遮蔽率：JIS L 1925の規定に準じて測定遮光率：JIS L 1055 A法の規定に準じて測定

各性能は第三者機関で測定されており、日差しの強い季節に使うサンシェードとして選びやすい材料になります。

記載の結果は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではありません。

見た目のかわいさだけでなく、駐車中に車内へ差し込む日差しを抑えたい場面にも合わせやすいサンシェードです。

機能詳細

方式：傘型ワンタッチ式設計：シャフトレス（ひも型）構造：スリット構造骨先端：左右6本が可動

傘のようにパッと広げるだけで装着できるワンタッチ式です。

シャフトレスのひも型設計で、ダッシュボードや大型モニターに干渉しにくい作りになっています。

スリット構造により、ルームミラーやドラレコにも干渉しにくく、可動する骨先端がピラー形状に沿いやすい作りです。

推しキャラのデザインがフロントガラスまわりに広がり、駐車中の日差し対策を楽しい車内時間に変えてくれます。

夏のドライブはもちろん、送迎や休憩、車中泊などの日常シーンにも取り入れやすいサンシェードです。

かわいさと使いやすさを両立し、車内で過ごす時間にもサンリオキャラクターの楽しさを添えます。

セイワ「サンリオキャラクター 傘型ワンタッチサンシェード」の紹介でした。

よくある質問

Q. ラインナップは何種類ですか？

A. 「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」の全4キャラクター展開となっています。

Q. 販売価格はいくらですか？

A. KT585 Hello Kitty、KT586 Kuromi、KT587 Cinnamoroll、KT588 Pompompurinはいずれも3,980円（税込）です。

Q. どこで販売されていますか？

A. 販売先はAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングとなります。

発売日は2026年6月です。

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