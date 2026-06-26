フィギュアスケートのアイスショー「ドリーム・オン・アイス」が２６日、横浜市の新横浜スケートセンターで行われた。２月のミラノ・コルティナ五輪男子シングルで銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）は宮本賢司氏振り付けの新ショートプログラム「チャルダッシュの雨音」を披露。「自分で選んで、ものすごい気に入っているプログラム。そのプログラムを皆さんの前で披露できてうれしい」と笑みを浮かべた。

冒頭の４回転トウループを鮮やかに着氷させるなどジャンプをまとめた。見どころは後半のステップだといい、アップテンポに合わせてリズミカルに氷上を滑る部分をポイントに挙げた。選曲は自身でＹｏｕＴｕｂｅなどで調べてチョイス。「ビビッときた。自分の滑っているイメージがものすごく沸いた」と緩急のついているチャルダッシュに決定した。

ともにミラノ五輪に出場した盟友の鍵山優真は来季の休養を宣言。日頃から連絡を取ることは多いが、スケートの話はほとんどしないという。ともに大学に通っていることもあり「今授業中だよ」といった学生ならではのやりとりが多いと明かした。

今季は全日本戦選手権２位、ミラノ五輪は団体銀、個人銅、世界選手権銅と頂点にはわずかに届かなかった。「昨年獲得したメダルの色を変えられるように」と新シーズンの目標を掲げた。特に全日本選手権は２連覇中だった鍵山が不在となり、誰が優勝しても初めてとなる。五輪メダリストとして臨むシーズンで、金メダルを目指す。