THE ALFEE『SONGSライブスペシャル』地上波放送決定 再放送望む声に応え7・5オンエア
7月5日にNHK総合で『SONGSライブスペシャル THE ALFEE』が放送されることが決定した。3月にBSP4Kで放送された同番組が、地上波での再放送を望む多くの声に応え、NHK総合で放送される。
【写真】ソロショットも！NHK『SONGSライブスペシャル THE ALFEE』より
デビューから52年を迎えたTHE ALFEEは、積み上げてきたライブ本数が3000本を突破。3人それぞれの個性豊かなボーカルと親しみやすいキャラクターで若い世代のファンも増え続け、ライブチケットは入手困難となるなど大きな注目を集めている。
番組では、NHKのスタジオに約500人のオーディエンスを迎え、「星空のディスタンス」「メリーアン」といった代表曲に加え、「ジェネレーション・ダイナマイト」「FLOWER GENERATION」などライブで人気を誇るナンバーを披露。一夜限りのスペシャルステージ全9曲を届ける。
さらに、メンバーの仲の良さが伝わるステージトークもたっぷり収録。70歳を超えてなお精力的に活動を続け、幅広い世代の音楽ファンを魅了するTHE ALFEEの貴重なパフォーマンスを余すことなく楽しめる内容となっている。
■放送予定
7月5日（日） 午後5：00〜午後5：59 ＜NHK総合＞
【写真】ソロショットも！NHK『SONGSライブスペシャル THE ALFEE』より
デビューから52年を迎えたTHE ALFEEは、積み上げてきたライブ本数が3000本を突破。3人それぞれの個性豊かなボーカルと親しみやすいキャラクターで若い世代のファンも増え続け、ライブチケットは入手困難となるなど大きな注目を集めている。
さらに、メンバーの仲の良さが伝わるステージトークもたっぷり収録。70歳を超えてなお精力的に活動を続け、幅広い世代の音楽ファンを魅了するTHE ALFEEの貴重なパフォーマンスを余すことなく楽しめる内容となっている。
■放送予定
7月5日（日） 午後5：00〜午後5：59 ＜NHK総合＞