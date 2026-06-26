ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】政府 総理官邸の危機管理センターに「官邸対策室」設置… 【速報】政府 総理官邸の危機管理センターに「官邸対策室」設置【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】 【速報】政府 総理官邸の危機管理センターに「官邸対策室」設置【山梨・富士河口湖町で震度6弱の地震】 2026年6月26日 22時53分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 山梨県で最大震度6弱の地震が観測されたことを受け、政府は総理官邸の危機管理センターに「官邸対策室」を設置しました。官邸は関係府省が連携し、対応に全力をあげるとしています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, 徳島, 海, 介護タクシー, 墓, 置床工事, 床暖房, 神奈川, グループウェア, 横浜