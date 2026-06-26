26日、ドイツはエクアドルとのワールドカップ北中米大会グループステージ最終戦に臨み、1-2で敗れた。



開始早々の2分にレロイ・サネのゴールで先手を奪ったドイツだったが、その7分後にミドルシュートから失点してすぐさま同点に。その後は優位に試合を進めるもエクアドルの堅守を崩せず1-1のまま終盤へ差し掛かると、77分にコーナーキックから痛恨の2失点目を許して逆転負けを喫した。





既にグループステージ首位通過を決めていたとは言え、この敗戦がブラジルに次ぐ優勝回数4回を誇る強豪国にとって許されざる結果であることは間違いない。そのためドイツメディアはユリアン・ナーゲルスマン監督への批判を強めているのだが、今回の敗戦で特に注目されているのが同監督によるジョシュア・キミッヒの起用法だ。バイエルン・ミュンヘンでは不動のボランチとして活躍するキミッヒだが、ナーゲルスマン監督は代表チームでは一貫して右サイドバックで起用している。この起用法を疑問視する意見は以前からあったが、エクアドル相手に単調な攻撃に終始したことで議論が再燃している。元ドイツ代表のローター・マテウス氏もキミッヒをサイドバックではなく本職のボランチで起用すべきとの意見のようだ。同氏はドイツ紙『Bild』の取材に対して以下のように語っている。「今のキミッヒには主将に期待されるようなチームへの影響力がない。彼は本来いるべき場所にいない。ボランチとしての彼はワールドクラスなのだが、今の彼からはチームを引っ張っていくような姿勢は見られない」果たしてナーゲルスマン監督は、今回の敗戦によってキミッヒの起用法を変えるのだろうか。負けたら終わりの決勝トーナメントを前にして、指揮官の決断に注目が集まっている。