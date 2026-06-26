27日（土）は台風7号が西日本〜東日本の太平洋側に接近する見込みです。また台風8号も東海や関東に接近し、上陸する可能性があります。梅雨前線の影響もあり、特に東海や関東で大雨災害に警戒が必要です。27日（土）の大雨の見通しについてフカボリしてお伝えします。



■台風の予想進路

台風7号は26日午後9時現在、奄美市の西約50キロを東寄りに進んでいます。27日（土）は九州〜四国の南の海上を進み、夜には関東に接近する見込みです。また、日本の南の台風8号は速度を上げて北上し、27日（土）の早朝、関東に接近する予想です。

■東海〜関東は立て続けに台風8号、7号が接近

東海や関東には午前中に台風8号が接近し、午後に台風7号が接近する見込みです。さらには梅雨前線も停滞し、活発化するため、長時間の大雨に警戒が必要となりそうです。1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降るおそれがあり、都市部でも大規模な道路冠水や中小河川の急激な増水などが起こる可能性があります。土砂災害にも厳重な警戒が必要です。また落雷や竜巻などの突風にも注意が必要で、沿岸部を中心に風も強まるでしょう。

鉄道などの運休や遅れが出る可能性もありますので、移動が必要な方は最新の交通情報にも注意してください。夜には雨が止んできそうです。

■西日本 太平洋側は午前中にかけて大雨に

梅雨前線や台風7号が持ち込む湿った空気の影響で太平洋側を中心に激しい雨や非常に激しい雨が降るでしょう。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、少ない雨でも土砂災害に厳重な警戒が必要です。ただ午後には雨の止んでくるところが多くなりそうです。

■24時間予想降水量

27日（土）夕方まで（多いところ）

東海 350ミリ

関東甲信、近畿 200ミリ

四国 180ミリ

九州南部 120ミリ

東北 100ミリ

28日（日）夕方まで（多いところ）

関東甲信 100ミリ

■27日（土）に予想される最大瞬間風速

関東甲信地方、東海、近畿、四国 35メートル

九州南部 30メートル

■27日（土）に予想される波の高さ

関東甲信、東海、近畿 6メートル（うねりを伴う）

奄美、沖縄、四国、九州南部 5メートル（うねりを伴う）

■28日（日）には台風は温帯低気圧に 梅雨前線も南下

台風7号と8号はともに、28日（日）には日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。雨や風は収まりますが、太平洋側ではうねりを伴う高波に引き続き注意をしてください。

28日（日）には梅雨前線も本州の南に南下するため、広い範囲で雨が降ることはないでしょう。ただ、台風一過の晴天とはならず、西日本〜東日本は雲が広がりやすくなりそうです。北日本や九州は日差しが届きそうです。