元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が、後輩との２ショットを公開した。

秋元は２６日までに自身のインスタグラムで「二人でいると落ち着くし、一緒に話す時間が大好き」のつづり、乃木坂４６を卒業したばかりの後輩・梅澤美波との２ショットをアップ。さらに「まっすぐで優しさに溢れた 今までもこれからも尊敬する人です 本当におつかれさま また行こうね」と記し、「卒業おめでとう！」のプレートが乗ったケーキを手にする梅澤の写真もアップした。

この投稿には「梅ちゃんとご飯行ったんだね！尊い」「めちゃ仲がいい２人ですね〜 笑顔が物語ってますよ〜」「こういった関係ってすごくいいですよね」「２人が作り上げてきた乃木坂を今全力で応援してるよ」「２人とも、もう元キャプテンになったんかあ」「同じグループで活動していた後輩を尊敬出来るって素直に言えるって素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。

秋元真夏は乃木坂４６の２代目キャプテンを務め、２３年２月にグループを卒業。梅澤は秋元からバトンを受け取って３代目キャプテンを務め、５月２１日に東京ドームで卒業コンサートを行った。