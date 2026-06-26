ＢＳ１０「ダグアウト！！！」（月曜・午後９時）に中日、ＭＬＢで活躍した川上憲伸氏が出演。元中日監督の落合博満氏の下でプレーしていた現役時代について語った。

「落合氏を一言で言うとどんな人？」と問われ「無口」と答えた川上氏。「その無口で、しゃべる量はしゃべってもそんなに長くないす。一言です。その一言が…もうそれだけで １時間の講演ができるぐらい長いですね。内容がある、詰まってます」と説明した。

実際に言われた一言を聞かれると「色々あるんですけど…ラミレス選手に結構打たれてたんですよ。次の日神宮で試合という時に試合前の夜ですね。１人で食事食べたんです。食事会場の１人でそしたら奥の方に落合監督と落合監督付き広報の方が食事をしてた。ほんで『ちょっとこっちこい』って言って。『明日の試合でなんかプランかなんかあんのか』とか言って話やった。で、『特に。キャッチャー谷繁さんにちょっと基本任せてますんで』って。『だからダメなんだよ。ピッチャーは自分で考えろ。シゲだって迷ってんだよ』って」と言われたという。

「『明日はとにかく３点勝負かな』ってかっこいいことを言ったら、『そんなことはどうでもいいんだ。それよりお前ラミレスいつになった抑えるんだ』って。で、『いや、もう本当に何投げても打たれます』って言ったら『あいつは頭いいからと。お前のあの何投げてるか全部配球読んでる。でもバッター、どんないいバッターでも打てない変化球だったり打てないコースってあるの知ってるのかっていう話だ』」というやり取りがあったと明かし、ラミレスはスローカーブが打てないと言われたと続けた。次の試合でラミレスにスローカーブを投げると、見逃しや空振りでストライクを取ることができたとも明かした川上氏。落合氏のすごさを改めて振り返っていた。