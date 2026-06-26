【地震】愛知県・岐阜県で震度2 山梨東部・富士五湖を震源とする最大震度6弱の地震 津波の心配なし
6月26日午後10時28分ごろ、山梨県東部・富士五湖を震源とする最大震度6弱の地震が発生しました。愛知県、岐阜県内で震度2の揺れが観測されています。 最大震度6弱を観測したのは山梨県です。 この地震による津波の心配はありません。
震源の深さは20km。
地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.6と推定されます。
愛知県
岐阜県【震度2】 高山市 下呂市 多治見市 中津川市 土岐市 岐阜市 美濃市 瑞穂市 郡上市 岐南町 【震度1】 飛騨市 白川村 瑞浪市 恵那市 美濃加茂市 可児市 富加町 川辺町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 大垣市 関市 羽島市 各務原市 岐阜山県市 本巣市 海津市 笠松町 養老町 神戸町 輪之内町 安八町 揖斐川町 大野町 北方町
三重県【震度1】 四日市市 桑名市 鈴鹿市 木曽岬町 東員町 菰野町 三重朝日町 川越町 津市
全国で震度5弱以上を観測した地域は以下です。【震度6弱】 山梨県：富士河口湖町 【震度5強】 山梨県：大月市 【震度5弱】 山梨県：富士吉田市 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 甲府市 笛吹市 甲州市 富士川町 神奈川県：相模原緑区 中井町 松田町 山北町 静岡県：小山町【震度6弱】 山梨県：富士河口湖町 【震度5強】 山梨県：大月市 【震度5弱】 山梨県：富士吉田市 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 甲府市 笛吹市 甲州市 富士川町 神奈川県：相模原緑区 中井町 松田町 山北町 静岡県：小山町【震度6弱】 山梨県：富士河口湖町 【震度5強】 山梨県：大月市 【震度5弱】 山梨県：富士吉田市 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 甲府市 笛吹市 甲州市 富士川町 神奈川県：相模原緑区 中井町 松田町 山北町 静岡県：小山町
提供：ウェザーニューズ