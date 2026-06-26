メ～テレ（名古屋テレビ）

6月26日午後10時28分ごろ、山梨県東部・富士五湖を震源とする最大震度6弱の地震が発生しました。

愛知県、岐阜県内で震度2の揺れが観測されています。

最大震度6弱を観測したのは山梨県です。

この地震による津波の心配はありません。

震源の深さは20km。

地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.6と推定されます。

愛知県

【震度2】

蒲郡市 新城市 名古屋北区 名古屋南区 西尾市 愛西市 清須市 弥富市 飛島村

【震度1】

豊橋市 豊川市 田原市 設楽町 東栄町 豊根村 名古屋千種区 名古屋東区 名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区 名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区 名古屋天白区 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 愛知津島市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 犬山市 常滑市 愛知江南市 小牧市 稲沢市 東海市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 北名古屋市 愛知みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 阿久比町 東浦町 南知多町 愛知美浜町 武豊町 幸田町

岐阜県

【震度2】

高山市 下呂市 多治見市 中津川市 土岐市 岐阜市 美濃市 瑞穂市 郡上市 岐南町

【震度1】

飛騨市 白川村 瑞浪市 恵那市 美濃加茂市 可児市 富加町 川辺町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 大垣市 関市 羽島市 各務原市 岐阜山県市 本巣市 海津市 笠松町 養老町 神戸町 輪之内町 安八町 揖斐川町 大野町 北方町

三重県

【震度1】

四日市市 桑名市 鈴鹿市 木曽岬町 東員町 菰野町 三重朝日町 川越町 津市

全国で震度5弱以上を観測した地域は以下です。

【震度6弱】

山梨県：富士河口湖町

【震度5強】

山梨県：大月市

【震度5弱】

山梨県：富士吉田市 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 甲府市 笛吹市 甲州市 富士川町

神奈川県：相模原緑区 中井町 松田町 山北町

静岡県：小山町【震度6弱】

山梨県：富士河口湖町

【震度5強】

山梨県：大月市

【震度5弱】

山梨県：富士吉田市 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 甲府市 笛吹市 甲州市 富士川町

神奈川県：相模原緑区 中井町 松田町 山北町

静岡県：小山町【震度6弱】

山梨県：富士河口湖町

【震度5強】

山梨県：大月市

【震度5弱】

山梨県：富士吉田市 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 甲府市 笛吹市 甲州市 富士川町

神奈川県：相模原緑区 中井町 松田町 山北町

静岡県：小山町

提供：ウェザーニューズ