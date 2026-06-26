26日午後10時29分ごろ、山梨県で最大震度6弱を観測する強い地震がありました。

【写真を見る】【地震情報】山梨県で最大震度6弱の強い地震 名古屋市北区・南区・岐阜市などでも震度2を観測

気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度6弱を観測したのは、山梨県の富士河口湖町です。

この地震の影響で、東海道新幹線は安全確保のため、東京～静岡の上下線で運転を見合わせています。JR東海によりますと、運転再開には時間を要する見込みだということです。

■震度6弱

□山梨県

富士河口湖町

【各地の震度詳細】（東海3県）

■震度2

□岐阜県

高山市 下呂市 多治見市

中津川市 土岐市 岐阜市

美濃市 瑞穂市 郡上市

岐南町



□愛知県

蒲郡市 新城市 名古屋北区

名古屋南区 西尾市 愛西市

清須市 弥富市 飛島村

■震度1

□岐阜県

飛騨市 白川村 瑞浪市

恵那市 美濃加茂市 可児市

富加町 川辺町 八百津町

白川町 東白川村 御嵩町

大垣市 関市 羽島市

各務原市 岐阜山県市 本巣市

海津市 笠松町 養老町

神戸町 輪之内町 安八町

揖斐川町 大野町 北方町



□愛知県

豊橋市 豊川市 田原市

設楽町 東栄町 豊根村

名古屋千種区 名古屋東区 名古屋中村区

名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区

名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区

名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区

名古屋天白区 岡崎市 一宮市

瀬戸市 半田市 春日井市

愛知津島市 碧南市 刈谷市

豊田市 安城市 犬山市

常滑市 愛知江南市 小牧市

稲沢市 東海市 大府市

知多市 知立市 尾張旭市

高浜市 岩倉市 豊明市

日進市 北名古屋市 愛知みよし市

あま市 長久手市 東郷町

豊山町 大口町 扶桑町

大治町 蟹江町 阿久比町

東浦町 南知多町 愛知美浜町

武豊町 幸田町

□三重県

四日市市 桑名市 鈴鹿市

木曽岬町 東員町 菰野町

三重朝日町 川越町 津市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。