ME:IのTSUZUMIさん（19）が25日、実写版映画『モアナと伝説の海』公開記念イベント in 沖縄に登場し、高校生と共にスペシャルパフォーマンスを披露しました。

7月31日に公開される映画は、南の島で生まれ育った主人公・モアナが愛する家族や世界を救う冒険に出る物語。この日は、モアナが暮らすモトゥヌイ島と同様、美しい海に囲まれた沖縄でイベントが開催されました。

TSUZUMIさんがモアナ役の日本版声優を務めることが発表されたのは2日前の23日。発表後の家族や友人の反応について聞かれると「ものすごい数の連絡が来ました。みんな感動したって言ってくれたり、今泣きながら連絡をしてるよ、とかうれしい言葉をたくさんもらって、本当に私も頑張ってよかったな、と思いました」と笑顔で答えました。

また、イベントの開催場所となった沖縄については「小学校高学年の時に家族と来ました。ダイビングをしてたくさん泳いで、おいしいお肉も食べて、美ら海水族館にもいってめちゃめちゃ満喫しました」と、思い出を振り返りました。

さらに、TSUZUMIさんは劇中歌『どこまでも 〜How Far I'll Go〜』を小禄高校の合唱部と“1日限り”のスペシャルパフォーマンスとして、生歌唱しました。

合唱部と共に歌い上げたTSUZUMIさんは「前回のイベントでは一人で緊張して、どうしようどうしようって不安があったのですが、今日は皆さんと一緒に歌えて、もう本当に幸せで新鮮な気持ちです。そして顔を合わせるたびにみなさんすっごくいい顔で歌ってくれて幸せです！」と感想を語りました。