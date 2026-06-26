たまごっちファン必見！ 2026年6月発売「たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.」（税込330円）。全6種のラインアップとなっています。
たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込330円
▼ラインアップ
全6種
・まめっち
・くちぱっち
・いちごっち
・ふらわっち
・めめっち
・ケーたま（みずいろ）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.」（税込330円）。全6種のラインアップとなっています。
クリア仕様の魅力と使いやすさ大人気のたまごっちカラフルマルチチャームが、ファン必見のクリア仕様になって新登場しました。約3.5cmの可愛らしいサイズ感でありながら、それぞれのキャラクターの魅力がぎゅっと詰まっています。付属しているシリコンバンドは長さを調節することができるため、さまざまな持ち物へ手軽に取り付けられるのも嬉しいポイント。お気に入りのバッグや小物につけて、一緒にお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか。
詳細情報▼商品名
たまごっち カラフルマルチチャーム アナザーカラーver.
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込330円
▼ラインアップ
全6種
・まめっち
・くちぱっち
・いちごっち
・ふらわっち
・めめっち
・ケーたま（みずいろ）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)