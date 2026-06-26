モナキ おヨネ、28歳で恋愛経験ナシ 桑田佳祐に相談→“テレビで映せないモノ”もらう
4人組コーラスグループのモナキが、6月26日（金）放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系／毎週金曜21時）に出演。同番組へ念願の初登場を果たし、28歳で最年少メンバーのおヨネが恋愛経験がないことを打ち明ける場面があった。
【写真】おヨネ、モナキになって大変身 オーディション時の証明写真はまるで別人
■桑田佳祐からお土産プレゼント
モナキは、純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれた、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.で構成された、平均年齢33歳の4人組グループ。
メジャーデビュー前からSNSで大バズりし、今年の4月8日にめでたくデビュー。デビュー以降も、地上波レギュラー冠番組『冠モナキ』の決定や、初のPRイベント登壇など着実にステップアップを重ねており、今回ついに念願の番組の1つであった『ミュージックステーション』へ出演を果たした。
トップバッターとして歌唱したモナキは、モナカマ（モナキのファン）の大きなコールに包まれながら、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を披露。SNSでは「モナキもモナカマもよかった」「モナカマたちの掛け声大きくてモ泣き」と早くも反響が集まっている。
無事にパフォーマンスを終えたモナキはトークも披露。最年少で28歳のおヨネが、まさかの大ベテラン桑田佳祐に相談するという内容で、「わたし恋愛経験がないんですけど、今後の音楽の幅を広げるためにも、誰かとお付き合いしてみたいんですけど、どのようにすればできるでしょうか？」と桑田に質問。
桑田は「ファンの方でいっぱいいらっしゃるんじゃ」と言うも、およねは「ア〜、ンフフ〜」と声にならない返事をし、スタジオは大笑い。桑田は続けて「あたしも経験ない方なんですけど、お土産を持ってきたんですけど…」と言いながら、取り出したのはマル秘と書かれた封筒。
「あんまり見しちゃいけないっていうんですけど」と表紙が見えない形でアメリカの成人向け雑誌「Playboy」をモナキの四人にプレゼント。桑田の隣にいたSUPER BEAVERの渋谷龍太も封筒をもらったほか、「竹原くんいます？」と桑田が呼びかけ、なぜか竹原ピストルにも「Playboy」が配られた。
一連の流れを受け、SNSでは「桑田さんからステキなプレゼントいただいてたの笑った」「桑田さんにプレイボーイ配布されるモナキに爆笑はしました」「選ばれた竹原くんｗ」「SUPER BEAVERさん、マル秘の封筒飾りながら歌ってくれてありがとう」などとの声が上がっている。
【写真】おヨネ、モナキになって大変身 オーディション時の証明写真はまるで別人
■桑田佳祐からお土産プレゼント
モナキは、純烈・酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の応募者1000人の中から選ばれた、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.で構成された、平均年齢33歳の4人組グループ。
トップバッターとして歌唱したモナキは、モナカマ（モナキのファン）の大きなコールに包まれながら、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を披露。SNSでは「モナキもモナカマもよかった」「モナカマたちの掛け声大きくてモ泣き」と早くも反響が集まっている。
無事にパフォーマンスを終えたモナキはトークも披露。最年少で28歳のおヨネが、まさかの大ベテラン桑田佳祐に相談するという内容で、「わたし恋愛経験がないんですけど、今後の音楽の幅を広げるためにも、誰かとお付き合いしてみたいんですけど、どのようにすればできるでしょうか？」と桑田に質問。
桑田は「ファンの方でいっぱいいらっしゃるんじゃ」と言うも、およねは「ア〜、ンフフ〜」と声にならない返事をし、スタジオは大笑い。桑田は続けて「あたしも経験ない方なんですけど、お土産を持ってきたんですけど…」と言いながら、取り出したのはマル秘と書かれた封筒。
「あんまり見しちゃいけないっていうんですけど」と表紙が見えない形でアメリカの成人向け雑誌「Playboy」をモナキの四人にプレゼント。桑田の隣にいたSUPER BEAVERの渋谷龍太も封筒をもらったほか、「竹原くんいます？」と桑田が呼びかけ、なぜか竹原ピストルにも「Playboy」が配られた。
一連の流れを受け、SNSでは「桑田さんからステキなプレゼントいただいてたの笑った」「桑田さんにプレイボーイ配布されるモナキに爆笑はしました」「選ばれた竹原くんｗ」「SUPER BEAVERさん、マル秘の封筒飾りながら歌ってくれてありがとう」などとの声が上がっている。