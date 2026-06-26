スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。楽天・前田健太投手に触れた。

２５日の西武戦で、１１年ぶりのＮＰＢ白星を挙げた前田。これに対し高木氏は「いや、ちょっと感動的だったなと思ってね」としみじみ。「マエケンの成績ね、７回１１４球で、３安打、６三振、無四球無失点というね。無四球がよかったね。１１年ぶりの日本での勝利、やっとよ。７ゲーム目でつかんだ初勝利ということでね」と続けた。

さらに「マエケンの投球ね、意外とまっすぐが走ってたかなという、キレよくね。スピードはねそんなには出ないかも分からないけども、だからボールが生きてたような。そんな感じもするし、要所要所に投げる変化球。ま、要所でもないけども、変化球もキレてたような気もするし。あとはやっぱフィールディングはうまいな」と評価した。

フィールディングの話題になり、「打球を打たれたときにねすぐに取って、ランナー１塁にいたからセカンドに送球とかもう本当に丁寧にやってたし。ピッチャーライナーも鈍いやつだったら２回ほどベンチに返ってるくらいのあれ（あたり）だけど、もうやっぱ投球フォームがいいんだろうな」と話した。

「７回まで投げれたっていうのが大きいね。ピッチャー出身の監督だからさ、やっぱこう行けるっていうその目利きっていうのがよくできてるよね。だから今日はいけるみたいな。そういうことでやっぱ責任を預けたよね」と新たに就任した吉井監督についても触れた。

「ヒーローインタビューにも味があったしね。やっぱこの地でね、ヒーローインタビューは立ちたかったっていう素直な気持ちをね表現してたし」と話し、勝利を祝った。