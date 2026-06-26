２５日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時４５分）に、５人組ダンス＆ボーカルグループ・Ｄａ‐ｉＣＥのボーカル・花村想太とタレントの重盛さと美が出演した。

番組冒頭、ＭＣのお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太は、前回出演時にわかったこととして「あざと女子への耐性がほぼゼロ」と花村を紹介。花村は「あざといには弱いです」とあっさり認め、「小学校の時に、友だちが時間割を書いて渡してくれたことがあって、僕が忘れ物が多いから。めっちゃ僕のこと好きやんと思ってました」と思い出を語った。

この日「あざとい＝男性の勘違い？」をテーマに再現ドラマで検証。女子大生が憧れの先輩に近づくために、先輩と仲の良い友人に声をかけて関係を築こうとした結果、相談された友人が勘違いして告白したという例を取り上げた。

これに花村は、遠くから手を振って走ってくる女子大生の姿を「そりゃ、好きですよ」と同じ勘違いをすると発言。ＭＣの鈴木愛理に「遠いから、存在を示してるだけですから、あれ」と否定されても、「いっぱい人がいらっしゃるところで向こうから『想太く〜ん』とか来たら、好きですよ。どうでもよかったらやってこないですよ」と反論した。

しかし、重盛まで「イジってるだけだと思います」と指摘。「それで好きな人の最近（の様子）を聞き出す」と解説した。

ここでようやく花村は「コマにされてるやないか〜！」と絶叫し勘違いを理解。山里に「踏み台にされてるよ」と言われると「コマの気持ち考えたことがあるんか〜！」と再び叫んでいた。