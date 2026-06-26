タレントの有吉弘行とマツコ・デラックスが２６日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。マツコが自身の部屋の好みが最近変わったと明かした。

この日の放送で、マツコが着ていた薄い花柄のドレスについて、有吉が「高級なトイレットペーパーみたい」と発言したのをきっかけに、マツコが「この番組（のセット）って、すべてを受け入れるのよ」と発言。小物などがたくさん飾られた広々としたセットを見渡して「『これ失敗した』っていう衣装はだいたいこの番組で着る」と笑いながら話した。

その話から「前はすごくシンプルなのが好きだったんだけどさ、ちょっとガチャガチャしてる部屋の方が落ち着くようになってきた」とマツコ。これには有吉も「そんな感じしてきたなあ」と共感した。

マツコは「前はほんと、ミニマリストかって部屋でも平気だったんだけど…。おじいちゃん、おばあちゃんが、いっぱい民芸品とかさ、セブンスターで作った傘とか、５円玉で作った亀とか置いてるじゃない。ちょっとわかる、今あの気持ち」と続け、「ほんとわかる。色んなものをガチャガチャ置きたい」と語った。