【東京地方】２７日（土）「１５０ミリの大雨」

本州付近に前線が停滞し、活動が活発になっています。それに加えて台風８号が、２７日（土）明け方から昼前にかけて関東甲信地方にかなり接近し、上陸する可能性があります。その後台風７号が、２７日（土）夕方から夜遅くにかけて関東甲信地方に接近するでしょう。

【レベル３大雨警報】【レベル４土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」「レベル４土砂災害危険警報」発表の可能性があります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県で【警報級の可能性（高）】、他は【警報級の可能性（中）】となっています。

雨風シミュレーション２６日（金）～２７日（土）

［雨の予想］

▶２７日（土）に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

甲信地方 ５０ミリ

東京地方 ５０ミリ

伊豆諸島 ５０ミリ

▶２６日（金）１８時から２７日（土）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ２００ミリ

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 ２００ミリ

東京地方 １５０ミリ

伊豆諸島 ２００ミリ

▶２７日（土）１８時から２８日（日）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １００ミリ

関東地方南部 １００ミリ

東京地方 ８０ミリ

伊豆諸島 １００ミリ

波シミュレーション２７日（土）～２８日（日）

［波の予想］

▶２７日（土）に予想される波の高さ

関東地方 ６メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う

▶２８日（日）に予想される波の高さ

関東地方 ５メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う

関東甲信地方 各都市の週間予報（２７日（土）～７月３日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

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