26日午後10時29分頃、山梨県東部・富士五湖を震源とするマグニチュード5.6の地震が発生し、山梨県で最大震度6弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

26日午後10時29分頃、山梨県で最大震度6弱を観測する地震が発生しました。震源地は山梨県東部・富士五湖(北緯35.6度、東経139.0度)で、震源の深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は5.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度6弱】

◆山梨県

富士河口湖町



【震度5強】

◆山梨県

大月市



【震度5弱】

◆神奈川県

相模原緑区 中井町 松田町 山北町



◆山梨県

富士吉田市 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 甲府市 笛吹市 甲州市 富士川町



◆静岡県

小山町



【震度4】

◆千葉県

南房総市



◆東京都

八王子市 町田市 小平市 東村山市 国分寺市 青梅市 檜原村



◆神奈川県

相模原中央区 相模原南区 小田原市 秦野市 厚木市 伊勢原市 南足柄市 神奈川大井町 開成町 湯河原町 愛川町 清川村 横浜神奈川区 横浜西区 横浜中区 横浜港北区 横浜戸塚区 横浜旭区 横浜緑区 川崎宮前区 海老名市 座間市 綾瀬市 二宮町



◆山梨県

都留市 上野原市 道志村 小菅村 丹波山村 山梨市 南アルプス市 山梨北杜市 甲斐市 中央市 身延町 昭和町



◆長野県

長野川上村



◆静岡県

沼津市 三島市 富士宮市 富士市 御殿場市 静岡清水町 長泉町 伊豆の国市 函南町



【震度3】

◆茨城県

取手市



◆群馬県

群馬上野村 神流町



◆埼玉県

埼玉美里町 さいたま北区 さいたま緑区 川口市 所沢市 草加市 入間市 富士見市 秩父市 小鹿野町



◆千葉県

館山市 木更津市 君津市 富津市 鋸南町 千葉中央区 市川市 松戸市 市原市 鎌ケ谷市 浦安市 白井市



◆東京都

武蔵野市 東京府中市 調布市 小金井市 日野市 国立市 狛江市 東大和市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 西東京市 あきる野市 日の出町 奥多摩町 東京千代田区 東京中央区 東京港区 東京新宿区 東京文京区 東京江東区 東京品川区 東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京豊島区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区



◆神奈川県

箱根町 真鶴町 横浜鶴見区 横浜南区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区 横浜港南区 横浜瀬谷区 横浜栄区 横浜泉区 横浜青葉区 横浜都筑区 川崎川崎区 川崎幸区 川崎中原区 川崎高津区 川崎多摩区 川崎麻生区 横須賀市 平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 逗子市 三浦市 大和市 寒川町 大磯町



◆山梨県

韮崎市 市川三郷町 早川町



◆長野県

諏訪市 茅野市 佐久市 小海町 長野南牧村 南相木村 北相木村 立科町 富士見町 原村 伊那市 南木曽町 木曽町



◆静岡県

裾野市 伊東市 伊豆市 東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 静岡葵区 静岡駿河区 静岡清水区 藤枝市 袋井市