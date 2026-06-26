タレントのマツコ・デラックス（53）が、26日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演し、かつて大量消費していた食品について明かした。

番組では、消費期限が迫って、追い込まれるように食べる食品についてトーク。番組ではパック入りの卵、袋もやし、豆腐、納豆、束で買った長ネギ、ヨーグルトの大パックなどを挙げた。

お笑いタレント有吉弘行が「ヨーグルトの大パックは確かになあ…」とつぶやくと、マツコは「私、あれ普通に1食分」と告白。その豪快さに、有吉は「がっかりさせないね〜！」と大喜びした。

マツコには、好きなヨーグルトの楽しみ方があったという。「ヨーグルトにハチミツかメープルシロップをかけて食べるのが大好きで。ウキウキで、あれ1パック食っちゃう」。しかし、「年取ったからだろうけど、ハチミツとかメープルシロップの（消費する）量も減ってきてるね」と、食が細くなっていることを実感。「最近は遠〜くにハチミツがいる（感じられる）感じで大丈夫になってきている」とも説明した。

「前はさ、無糖（のヨーグルト）を買ったって、こんなにハチミツかけてたら、そっちの方が（糖分が）凄えだろ？くらいかけてたの。半分、ハチミツの味がするくらい。健康にいいと言っているけど、前たぶん1カ月に1リットルくらい。すっごい好きなの」。かつての豪快ぶりを口にすると、有吉は「女王バチじゃん？それ」と絶妙なツッコミを入れていた。