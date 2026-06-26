２６日午後１０時２８分頃、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震があり、同県富士河口湖町で震度６弱を観測した。

気象庁によると、震源の深さは約２０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は５・６と推定される。この地震による津波の心配はないという。

各地の主な震度は、山梨県大月市で震度５強、甲府市や相模原市緑区、静岡県小山町などで震度５弱。

木原官房長官は２７日未明の臨時記者会見で、同日午前０時１０分現在、山梨県で５人、神奈川県で１人が救急搬送されたと明らかにした。消防によると、神奈川県小田原市で９０歳代女性が右膝を骨折した。山梨県は災害対策本部を設置し、市町村や各消防本部などに被害状況を確認している。

原子力規制庁によると、中部電力浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）には異常は確認されていないという。

ＪＲ東海やＪＲ東日本によると、２７日午前０時現在、東海道新幹線の東京―静岡間や中央線の一部路線で運転を見合わせている。

気象庁は２７日未明の記者会見で、火山活動の異常を表すデータはなく、富士山の噴火活動とは関連がないと説明した。