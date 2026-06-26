1971年に創刊されたゲイ雑誌『薔薇族』を題材にした舞台『ミュージカル薔薇族 ’70』のプレビュー公演が25日、新宿2丁目で行われ、ゲイ当事者であることを公表している俳優の水越とものりさんらが出演しました。劇団の主宰であり、脚本・演出・音楽を担当したのは26歳の外崎銀河さん。なぜ今この題材を選んだのか、作品に込めた思いをインタビューしました。

■70年代のゲイ雑誌に実在した「文通欄」が題材 当時の同性愛者の葛藤描く

この作品は、「クィア（性的マイノリティー）の視点からクィア演劇を創作する」をテーマに旗揚げされた劇団『薔薇族』の初公演で、ゲイ雑誌の誌面に実際にあった当事者たちが交流するための文通欄を題材に、1970年代の同性愛者たちの姿が描かれます。

文通欄で知り合った2組の男性たちを軸に、家族に隠れながらゲイ雑誌の文通欄で同じ当事者とつながろうとする姿や、異性との結婚など社会から求められる「普通」の強制に対する葛藤が、外崎さんが手がけた9曲のミュージカル楽曲と共に表現されています。

■『薔薇族』を知らない26歳 文通欄見て驚いた「みんなが詩人」

劇団を主宰するのは、シンガーソングライターとしても活動する外崎銀河さん（26）。着想のきっかけは、ある映画を見て『薔薇族』の存在を知ったことだったそうです。

外崎銀河さん

「『薔薇族』のことは名前だけうっすら聞いたことあるくらいだったのですが、昨年『94歳のゲイ』という映画を見て、そこで初めて『薔薇族』という雑誌があって、そこに“文通欄”というものがあったというのを見て、これなら書きたい作品が書けるなと思いました」

そこで、ゲイ雑誌などを収集している小倉東（マーガレット）さんの店『オカマルト』を訪ねた外崎さん。実際に手にした『薔薇族』には想像していなかった世界が広がっていました。

外崎さん

「20代でこんな文書書くの？って驚きました。文通欄の自分の紹介の仕方がド直球な人もいれば、コソコソっていう感じの人もいて、みんなが詩人みたいな書き方をしているのが面白い。このまま読んでもセリフになるじゃん、これはいい題材を見つけたと思いました」

自らの美しさが老いで失われていくことを恐れる「美少年のモノローグ」から始まる舞台冒頭のシーンは、実際の『薔薇族』の記事から着想を得たものだそうです。

■明かせない名前、妻帯者のゲイ……表現したかった1970 年代の「リアル」

この作品では登場人物が名前で呼ばれることはなく、台本はA、B、Cの記号で表されています。また、既婚者のゲイを登場させたことにも、実際の文通欄から感じた当時のリアルな状況が表現されています。

外崎さん

「今回、役に一人一人名前が付いていないんですよ。全員ABCDE……っていう。きっと当時無数にあった物語を立ち上げる案として、（匿名の）20代のカップルと、30代40代のカップルを2つ描こうと思いました」

「文通欄の中で既婚者のゲイがたくさんいた。当時は結婚するのが当たり前の世の中で、そういう人たちは別に変なことじゃなくて、ただゲイなだけで“普通に”結婚していた。いろんな人を描くなかで、“普通に”いた妻帯者のゲイというのを描きたかったです」

■「同性婚ができるようになっても できなかった人たちのことは忘れたくない」

26歳の外崎さんが、今から約55年前の同性愛者たちの姿を描く作品を作った背景には、今の社会に対する違和感や、未来に向けた決意があったといいます。

外崎さん

「（性的マイノリティーが）今置かれている状況って、進んでいるけどかなり遅い、全然だめという状況で。きっとたぶんこのあと同性婚ができるようになって、当事者がハッピーになったとしても、できなかった人たちのことは忘れたくないと思っています。これまでの人たちが作ってきた道があって、僕たちがそれを歩むことができるというのを忘れないでほしいという意味で、70年代に焦点を当てて作りました」

社会を変えていくために声をあげていくという思いのバトンを、登場人物と観客がともに受け取るラストシーンには、表現者としての外崎さんの決意が込められています。

外崎さん

「戦いですよね。こういう状況に置かれているからこそ、戦う勇気を忘れずに。どうやって戦うのかというと、僕たちは作品を武器に戦っていければと思います」

26日から28日まで上演される舞台のチケットはすでに完売。外崎さんはシンガーソングライターとして9月25日にライブを予定していて、劇団『薔薇族』の次回作に向けても現在構想中だということです。