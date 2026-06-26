午後10時29分頃、関東甲信地方で震度6弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

【映像】山梨県で震度6弱 津波の心配なし

震源 山梨県東部・富士五湖

深さ 20km M5.6

震度6弱 富士河口湖町

震度5強 大月市

震度5弱 相模原緑区 中井町 松田町 神奈川山北町 甲府市

富士吉田市 笛吹市 甲州市 富士川町 西桂町

震度5弱 忍野村 山中湖村 鳴沢村 小山町

震度4 八王子市 青梅市 町田市 小平市 東村山市 国分寺市

震度4 檜原村 横浜神奈川区 横浜中区 横浜港北区 横浜旭区

横浜緑区 川崎宮前区 相模原中央区 相模原南区

震度4 小田原市 秦野市 厚木市 伊勢原市 海老名市 座間市

南足柄市 綾瀬市 二宮町 神奈川大井町 開成町

震度4 湯河原町 愛川町 清川村 南房総市 都留市 山梨市

南アルプス市 山梨北杜市 甲斐市 上野原市 中央市

震度4 身延町 昭和町 道志村 小菅村 丹波山村 長野川上村

沼津市 三島市 富士宮市 富士市 御殿場市

震度4 伊豆の国市 函南町 静岡清水町 長泉町

震度3 千代田区 東京中央区 東京港区 新宿区 文京区

震度3 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区

中野区 杉並区 豊島区 東京北区 荒川区 板橋区

震度3 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 武蔵野市

東京府中市 調布市 小金井市 日野市 国立市 狛江市

震度3 東大和市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市

あきる野市 西東京市 日の出町 奥多摩町 横浜鶴見区

震度3 横浜南区 横浜保土ケ谷区 横浜金沢区 横浜瀬谷区

横浜泉区 横浜青葉区 横浜都筑区 川崎川崎区

震度3 川崎幸区 川崎中原区 川崎高津区 川崎多摩区

川崎麻生区 横須賀市 平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市

震度3 逗子市 三浦市 大和市 寒川町 大磯町 箱根町

真鶴町 さいたま北区 さいたま緑区 川口市 秩父市

震度3 所沢市 草加市 入間市 富士見市 小鹿野町

埼玉美里町 千葉中央区 市川市 館山市 木更津市

震度3 松戸市 市原市 鎌ケ谷市 君津市 富津市 浦安市

白井市 鋸南町 取手市 群馬上野村 神流町 韮崎市

震度3 市川三郷町 早川町 諏訪市 伊那市 茅野市 佐久市

小海町 長野南牧村 南相木村 北相木村 立科町

震度3 富士見町 原村 南木曽町 木曽町 静岡葵区

静岡駿河区 静岡清水区 伊東市 藤枝市 袋井市

震度3 裾野市 伊豆市 東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町

西伊豆町

（ANNニュース）