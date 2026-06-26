【緊急地震速報】山梨県富士河口湖町で震度6弱

２０２６年６月２６日午後１０時３４分 気象庁発表

２６日午後１０時２９分ごろ、地震がありました。各地の震度をお知らせします。

震源地は、山梨県東部・富士五湖（北緯３５．６度、東経１３９．０度）、震源の深さは、約２０ｋｍ、

地震の規模（マグニチュード）は、５．６と推測されます。

この地震による津波の心配はありません。

（市町村震度）

震度６弱 山梨県 富士河口湖町（ふじかわぐちこまち）



震度５強 山梨県 大月市（おおつきし）



震度５弱 神奈川県 相模原緑区（さがみはらみどりく） 中井町（なかいまち）

松田町（まつだまち） 山北町（やまきたまち）

山梨県 富士吉田市（ふじよしだし） 西桂町（にしかつらちょう）

忍野村（おしのむら） 山中湖村（やまなかこむら）

鳴沢村（なるさわむら） 甲府市（こうふし） 笛吹市（ふえふきし）

甲州市（こうしゅうし） 富士川町（ふじかわちょう）

静岡県 小山町（おやまちょう）





震度４ 千葉県 南房総市（みなみぼうそうし）

東京都 八王子市（はちおうじし） 町田市（まちだし） 小平市（こだいらし）

東村山市（ひがしむらやまし） 国分寺市（こくぶんじし）

青梅市（おうめし） 檜原村（ひのはらむら）

神奈川県 相模原中央区（さがみはらちゅうおうく）

相模原南区（さがみはらみなみく） 小田原市（おだわらし）

秦野市（はだのし） 厚木市（あつぎし） 伊勢原市（いせはらし）

南足柄市（みなみあしがらし） 神奈川大井町（かながわおおいまち）

開成町（かいせいまち） 湯河原町（ゆがわらまち）

愛川町（あいかわまち） 清川村（きよかわむら）

横浜神奈川区（よこはまかながわく） 横浜中区（よこはまなかく）

横浜港北区（よこはまこうほくく） 横浜旭区（よこはまあさひく）

横浜緑区（よこはまみどりく） 川崎宮前区（かわさきみやまえく）

海老名市（えびなし） 座間市（ざまし） 綾瀬市（あやせし）

二宮町（にのみやまち）

山梨県 都留市（つるし） 上野原市（うえのはらし） 道志村（どうしむら）

小菅村（こすげむら） 丹波山村（たばやまむら） 山梨市（やまなしし）

南アルプス市（みなみあるぷすし） 山梨北杜市（やまなしほくとし）

甲斐市（かいし） 中央市（ちゅうおうし） 身延町（みのぶちょう）

昭和町（しょうわちょう）

長野県 長野川上村（ながのかわかみむら）

静岡県 沼津市（ぬまづし） 三島市（みしまし） 富士宮市（ふじのみやし）

富士市（ふじし） 御殿場市（ごてんばし）

静岡清水町（しずおかしみずちょう） 長泉町（ながいずみちょう）

伊豆の国市（いずのくにし） 函南町（かんなみちょう）



震度３ 茨城県 取手市（とりでし）

群馬県 群馬上野村（ぐんまうえのむら） 神流町（かんなまち）

埼玉県 埼玉美里町（さいたまみさとまち） さいたま北区（さいたまきたく）

さいたま緑区（さいたまみどりく） 川口市（かわぐちし）

所沢市（ところざわし） 草加市（そうかし） 入間市（いるまし）

富士見市（ふじみし） 秩父市（ちちぶし） 小鹿野町（おがのまち）

千葉県 館山市（たてやまし） 木更津市（きさらづし） 君津市（きみつし）

富津市（ふっつし） 鋸南町（きょなんまち）

千葉中央区（ちばちゅうおうく） 市川市（いちかわし）

松戸市（まつどし） 市原市（いちはらし） 鎌ケ谷市（かまがやし）

浦安市（うらやすし） 白井市（しろいし）

東京都 武蔵野市（むさしのし） 東京府中市（とうきょうふちゅうし）

調布市（ちょうふし） 小金井市（こがねいし） 日野市（ひのし）

国立市（くにたちし） 狛江市（こまえし） 東大和市（ひがしやまとし）

東久留米市（ひがしくるめし） 武蔵村山市（むさしむらやまし）

多摩市（たまし） 稲城市（いなぎし） 西東京市（にしとうきょうし）

あきる野市（あきるのし） 日の出町（ひのでまち）

奥多摩町（おくたままち） 東京千代田区（とうきょうちよだく）

東京中央区（とうきょうちゅうおうく） 東京港区（とうきょうみなとく）

東京新宿区（とうきょうしんじゅくく）

東京文京区（とうきょうぶんきょうく）

東京江東区（とうきょうこうとうく） 東京品川区（とうきょうしながわく）

東京目黒区（とうきょうめぐろく） 東京大田区（とうきょうおおたく）

東京世田谷区（とうきょうせたがやく） 東京渋谷区（とうきょうしぶやく）

東京中野区（とうきょうなかのく） 東京杉並区（とうきょうすぎなみく）

東京豊島区（とうきょうとしまく） 東京北区（とうきょうきたく）

東京荒川区（とうきょうあらかわく） 東京板橋区（とうきょういたばしく）

東京練馬区（とうきょうねりまく） 東京足立区（とうきょうあだちく）

東京葛飾区（とうきょうかつしかく）

東京江戸川区（とうきょうえどがわく）

神奈川県 箱根町（はこねまち） 真鶴町（まなづるまち）

横浜鶴見区（よこはまつるみく） 横浜南区（よこはまみなみく）

横浜保土ケ谷区（よこはまほどがやく） 横浜金沢区（よこはまかなざわく）

横浜瀬谷区（よこはませやく） 横浜泉区（よこはまいずみく）

横浜青葉区（よこはまあおばく） 横浜都筑区（よこはまつづきく）

川崎川崎区（かわさきかわさきく） 川崎幸区（かわさきさいわいく）

川崎中原区（かわさきなかはらく） 川崎高津区（かわさきたかつく）

川崎多摩区（かわさきたまく） 川崎麻生区（かわさきあさおく）

横須賀市（よこすかし） 平塚市（ひらつかし） 藤沢市（ふじさわし）

茅ヶ崎市（ちがさきし） 逗子市（ずしし） 三浦市（みうらし）

大和市（やまとし） 寒川町（さむかわまち） 大磯町（おおいそまち）

山梨県 韮崎市（にらさきし） 市川三郷町（いちかわみさとちょう）

早川町（はやかわちょう）

長野県 諏訪市（すわし） 茅野市（ちのし） 佐久市（さくし）

小海町（こうみまち） 長野南牧村（ながのみなみまきむら）

南相木村（みなみあいきむら） 北相木村（きたあいきむら）

立科町（たてしなまち） 富士見町（ふじみまち） 原村（はらむら）

伊那市（いなし） 南木曽町（なぎそまち） 木曽町（きそまち）

静岡県 裾野市（すそのし） 伊東市（いとうし） 伊豆市（いずし）

東伊豆町（ひがしいずちょう） 河津町（かわづちょう）

南伊豆町（みなみいずちょう） 松崎町（まつざきちょう）

西伊豆町（にしいずちょう） 静岡葵区（しずおかあおいく）

静岡駿河区（しずおかするがく） 静岡清水区（しずおかしみずく）

藤枝市（ふじえだし） 袋井市（ふくろいし）



震度２ 茨城県 土浦市（つちうらし） 茨城古河市（いばらきこがし）

石岡市（いしおかし） 龍ケ崎市（りゅうがさきし） 下妻市（しもつまし）

常総市（じょうそうし） 牛久市（うしくし） つくば市（つくばし）

潮来市（いたこし） 守谷市（もりやし） 筑西市（ちくせいし）

坂東市（ばんどうし） 稲敷市（いなしきし）

かすみがうら市（かすみがうらし） 神栖市（かみすし）

行方市（なめがたし） つくばみらい市（つくばみらいし）

美浦村（みほむら） 阿見町（あみまち） 河内町（かわちまち）

五霞町（ごかまち） 境町（さかいまち） 利根町（とねまち）

常陸太田市（ひたちおおたし） 笠間市（かさまし）

小美玉市（おみたまし） 茨城町（いばらきまち）

栃木県 宇都宮市（うつのみやし） 栃木市（とちぎし） 鹿沼市（かぬまし）

小山市（おやまし） 下野市（しもつけし） 壬生町（みぶまち）

高根沢町（たかねざわまち）

群馬県 前橋市（まえばしし） 高崎市（たかさきし） 伊勢崎市（いせさきし）

太田市（おおたし） 館林市（たてばやしし） 渋川市（しぶかわし）

富岡市（とみおかし） 安中市（あんなかし） 下仁田町（しもにたまち）

群馬南牧村（ぐんまなんもくむら） 甘楽町（かんらまち）

玉村町（たまむらまち） 群馬明和町（ぐんまめいわまち）

千代田町（ちよだまち） 大泉町（おおいずみまち） 邑楽町（おうらまち）

沼田市（ぬまたし）

埼玉県 熊谷市（くまがやし） 行田市（ぎょうだし） 加須市（かぞし）

本庄市（ほんじょうし） 東松山市（ひがしまつやまし）

鴻巣市（こうのすし） 深谷市（ふかやし） 久喜市（くきし）

滑川町（なめがわまち） 嵐山町（らんざんまち） 小川町（おがわまち）

吉見町（よしみまち） 鳩山町（はとやままち）

ときがわ町（ときがわまち） 東秩父村（ひがしちちぶむら）

埼玉神川町（さいたまかみかわまち） 寄居町（よりいまち）

さいたま西区（さいたまにしく） さいたま大宮区（さいたまおおみやく）

さいたま見沼区（さいたまみぬまく）

さいたま中央区（さいたまちゅうおうく）

さいたま桜区（さいたまさくらく） さいたま浦和区（さいたまうらわく）

さいたま南区（さいたまみなみく） さいたま岩槻区（さいたまいわつきく）

川越市（かわごえし） 飯能市（はんのうし） 春日部市（かすかべし）

狭山市（さやまし） 上尾市（あげおし） 越谷市（こしがやし）

蕨市（わらびし） 戸田市（とだし） 朝霞市（あさかし）

志木市（しきし） 和光市（わこうし） 新座市（にいざし）

桶川市（おけがわし） 北本市（きたもとし） 八潮市（やしおし）

三郷市（みさとし） 坂戸市（さかどし） 幸手市（さってし）

鶴ヶ島市（つるがしまし） 日高市（ひだかし） 吉川市（よしかわし）

ふじみ野市（ふじみのし） 伊奈町（いなまち）

埼玉三芳町（さいたまみよしまち） 毛呂山町（もろやままち）

越生町（おごせまち） 川島町（かわじままち） 宮代町（みやしろまち）

杉戸町（すぎとまち） 松伏町（まつぶしまち） 横瀬町（よこぜまち）

長瀞町（ながとろまち）

千葉県 鴨川市（かもがわし） 袖ケ浦市（そでがうらし） いすみ市（いすみし）

大多喜町（おおたきまち） 千葉花見川区（ちばはなみがわく）

千葉稲毛区（ちばいなげく） 千葉若葉区（ちばわかばく）

千葉緑区（ちばみどりく） 千葉美浜区（ちばみはまく）

船橋市（ふなばしし） 野田市（のだし） 成田市（なりたし）

千葉佐倉市（ちばさくらし） 習志野市（ならしのし） 柏市（かしわし）

流山市（ながれやまし） 八千代市（やちよし） 我孫子市（あびこし）

四街道市（よつかいどうし） 印西市（いんざいし）

酒々井町（しすいまち） 栄町（さかえまち） 茂原市（もばらし）

東金市（とうがねし） 旭市（あさひし） 香取市（かとりし）

山武市（さんむし） 大網白里市（おおあみしらさとし）

多古町（たこまち） 九十九里町（くじゅうくりまち）

睦沢町（むつざわまち） 長生村（ちょうせいむら） 白子町（しらこまち）

長柄町（ながらまち） 長南町（ちょうなんまち）

東京都 立川市（たちかわし） 三鷹市（みたかし） 昭島市（あきしまし）

福生市（ふっさし） 清瀬市（きよせし） 羽村市（はむらし）

瑞穂町（みずほまち） 東京台東区（とうきょうたいとうく）

東京墨田区（とうきょうすみだく） 大島町（おおしままち）

東京利島村（とうきょうとしまむら） 新島村（にいじまむら）

三宅村（みやけむら）

神奈川県 横浜栄区（よこはまさかえく） 鎌倉市（かまくらし）

葉山町（はやままち）

新潟県 南魚沼市（みなみうおぬまし）

山梨県 山梨南部町（やまなしなんぶちょう）

長野県 松本市（まつもとし） 上田市（うえだし） 岡谷市（おかやし）

小諸市（こもろし） 塩尻市（しおじりし） 東御市（とうみし）

佐久穂町（さくほまち） 軽井沢町（かるいざわまち）

御代田町（みよたまち） 青木村（あおきむら） 長和町（ながわまち）

下諏訪町（しもすわまち） 麻績村（おみむら） 山形村（やまがたむら）

朝日村（あさひむら） 筑北村（ちくほくむら） 飯田市（いいだし）

駒ヶ根市（こまがねし） 辰野町（たつのまち） 箕輪町（みのわまち）

飯島町（いいじままち） 南箕輪村（みなみみのわむら）

中川村（なかがわむら） 宮田村（みやだむら） 松川町（まつかわまち）

長野高森町（ながのたかもりまち） 下條村（しもじょうむら）

泰阜村（やすおかむら） 喬木村（たかぎむら） 豊丘村（とよおかむら）

大鹿村（おおしかむら） 上松町（あげまつまち） 王滝村（おうたきむら）

大桑村（おおくわむら） 長野市（ながのし） 大町市（おおまちし）

千曲市（ちくまし） 坂城町（さかきまち） 小川村（おがわむら）

岐阜県 高山市（たかやまし） 下呂市（げろし） 多治見市（たじみし）

中津川市（なかつがわし） 土岐市（ときし） 岐阜市（ぎふし）

美濃市（みのし） 瑞穂市（みずほし） 郡上市（ぐじょうし）

岐南町（ぎなんちょう）

静岡県 熱海市（あたみし） 下田市（しもだし） 島田市（しまだし）

焼津市（やいづし） 牧之原市（まきのはらし） 吉田町（よしだちょう）

川根本町（かわねほんちょう） 浜松中央区（はままつちゅうおうく）

浜松浜名区（はままつはまなく） 浜松天竜区（はままつてんりゅうく）

磐田市（いわたし） 掛川市（かけがわし） 湖西市（こさいし）

御前崎市（おまえざきし） 菊川市（きくがわし）

静岡森町（しずおかもりまち）

愛知県 蒲郡市（がまごおりし） 新城市（しんしろし）

名古屋北区（なごやきたく） 名古屋南区（なごやみなみく）

西尾市（にしおし） 愛西市（あいさいし） 清須市（きよすし）

弥富市（やとみし） 飛島村（とびしまむら）

滋賀県 長浜市（ながはまし）



震度１ 福島県 白河市（しらかわし） 須賀川市（すかがわし） 西郷村（にしごうむら）

棚倉町（たなぐらまち） いわき市（いわきし） 浪江町（なみえまち）

茨城県 結城市（ゆうきし） 茨城鹿嶋市（いばらきかしまし）

桜川市（さくらがわし） 鉾田市（ほこたし） 八千代町（やちよまち）

水戸市（みとし） 日立市（ひたちし） ひたちなか市（ひたちなかし）

常陸大宮市（ひたちおおみやし） 城里町（しろさとまち）

東海村（とうかいむら）

栃木県 足利市（あしかがし） 佐野市（さのし） 真岡市（もおかし）

益子町（ましこまち） 芳賀町（はがまち） 野木町（のぎまち）

日光市（にっこうし） 大田原市（おおたわらし）

群馬県 桐生市（きりゅうし） 藤岡市（ふじおかし） みどり市（みどりし）

榛東村（しんとうむら） 吉岡町（よしおかまち） 板倉町（いたくらまち）

中之条町（なかのじょうまち） 長野原町（ながのはらまち）

嬬恋村（つまごいむら） 草津町（くさつまち）

群馬高山村（ぐんまたかやまむら） 東吾妻町（ひがしあがつままち）

群馬昭和村（ぐんましょうわむら） みなかみ町（みなかみまち）

埼玉県 羽生市（はにゅうし） 上里町（かみさとまち） 蓮田市（はすだし）

皆野町（みなのまち）

千葉県 勝浦市（かつうらし） 八街市（やちまたし） 富里市（とみさとし）

銚子市（ちょうしし） 匝瑳市（そうさし） 神崎町（こうざきまち）

芝山町（しばやままち） 横芝光町（よこしばひかりまち）

一宮町（いちのみやまち）

東京都 御蔵島村（みくらじまむら） 神津島村（こうづしまむら）

新潟県 長岡市（ながおかし） 小千谷市（おぢやし） 加茂市（かもし）

見附市（みつけし） 魚沼市（うおぬまし） 刈羽村（かりわむら）

上越市（じょうえつし） 新潟西蒲区（にいがたにしかんく）

富山県 富山市（とやまし） 滑川市（なめりかわし） 舟橋村（ふなはしむら）

立山町（たてやままち） 富山朝日町（とやまあさひまち）

氷見市（ひみし） 小矢部市（おやべし） 南砺市（なんとし）

射水市（いみずし）

石川県 輪島市（わじまし） 金沢市（かなざわし） 加賀市（かがし）

津幡町（つばたまち）

福井県 福井市（ふくいし） 大野市（おおのし） あわら市（あわらし）

越前市（えちぜんし） 福井坂井市（ふくいさかいし）

越前町（えちぜんちょう） 敦賀市（つるがし） 高浜町（たかはまちょう）

長野県 安曇野市（あづみのし） 生坂村（いくさかむら） 阿南町（あなんちょう）

阿智村（あちむら） 平谷村（ひらやむら） 根羽村（ねばむら）

売木村（うるぎむら） 天龍村（てんりゅうむら） 木祖村（きそむら）

中野市（なかのし） 長野池田町（ながのいけだまち）

松川村（まつかわむら） 白馬村（はくばむら） 小谷村（おたりむら）

信濃町（しなのまち） 飯綱町（いいづなまち）

岐阜県 飛騨市（ひだし） 白川村（しらかわむら） 瑞浪市（みずなみし）

恵那市（えなし） 美濃加茂市（みのかもし） 可児市（かにし）

富加町（とみかちょう） 川辺町（かわべちょう）

八百津町（やおつちょう） 白川町（しらかわちょう）

東白川村（ひがししらかわむら） 御嵩町（みたけちょう）

大垣市（おおがきし） 関市（せきし） 羽島市（はしまし）

各務原市（かかみがはらし） 岐阜山県市（ぎふやまがたし）

本巣市（もとすし） 海津市（かいづし） 笠松町（かさまつちょう）

養老町（ようろうちょう） 神戸町（ごうどちょう）

輪之内町（わのうちちょう） 安八町（あんぱちちょう）

揖斐川町（いびがわちょう） 大野町（おおのちょう）

北方町（きたがたちょう）

愛知県 豊橋市（とよはしし） 豊川市（とよかわし） 田原市（たはらし）

設楽町（したらちょう） 東栄町（とうえいちょう） 豊根村（とよねむら）

名古屋千種区（なごやちくさく） 名古屋東区（なごやひがしく）

名古屋中村区（なごやなかむらく） 名古屋中区（なごやなかく）

名古屋昭和区（なごやしょうわく） 名古屋瑞穂区（なごやみずほく）

名古屋熱田区（なごやあつたく） 名古屋中川区（なごやなかがわく）

名古屋港区（なごやみなとく） 名古屋守山区（なごやもりやまく）

名古屋緑区（なごやみどりく） 名古屋名東区（なごやめいとうく）

名古屋天白区（なごやてんぱくく） 岡崎市（おかざきし）

一宮市（いちのみやし） 瀬戸市（せとし） 半田市（はんだし）

春日井市（かすがいし） 愛知津島市（あいちつしまし）

碧南市（へきなんし） 刈谷市（かりやし） 豊田市（とよたし）

安城市（あんじょうし） 犬山市（いぬやまし） 常滑市（とこなめし）

愛知江南市（あいちこうなんし） 小牧市（こまきし）

稲沢市（いなざわし） 東海市（とうかいし） 大府市（おおぶし）

知多市（ちたし） 知立市（ちりゅうし） 尾張旭市（おわりあさひし）

高浜市（たかはまし） 岩倉市（いわくらし） 豊明市（とよあけし）

日進市（にっしんし） 北名古屋市（きたなごやし）

愛知みよし市（あいちみよしし） あま市（あまし）

長久手市（ながくてし） 東郷町（とうごうちょう）

豊山町（とよやまちょう） 大口町（おおぐちちょう）

扶桑町（ふそうちょう） 大治町（おおはるちょう）

蟹江町（かにえちょう） 阿久比町（あぐいちょう）

東浦町（ひがしうらちょう） 南知多町（みなみちたちょう）

愛知美浜町（あいちみはまちょう） 武豊町（たけとよちょう）

幸田町（こうたちょう）

三重県 四日市市（よっかいちし） 桑名市（くわなし） 鈴鹿市（すずかし）

木曽岬町（きそさきちょう） 東員町（とういんちょう）

菰野町（こものちょう） 三重朝日町（みえあさひちょう）

川越町（かわごえちょう） 津市（つし）

滋賀県 彦根市（ひこねし） 米原市（まいばらし） 大津市（おおつし）

近江八幡市（おうみはちまんし） 甲賀市（こうかし）

京都府 亀岡市（かめおかし）

大阪府 大東市（だいとうし）

兵庫県 豊岡市（とよおかし）

鳥取県 鳥取市（とっとりし）