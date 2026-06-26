スウェーデンが負傷者治療→1分以内に交代…疑問の声上がったが新ルールでも“正当”
日本代表対スウェーデン代表では、スウェーデンの選手が治療のためピッチから退いている最中に選手交代が行われる場面が複数回発生した。今大会の新競技規則では「負傷者の復帰に関する時間制限」として1分間のピッチ外待機ルールがあるなか、主審の運用ミスだと指摘する声も上がっている。しかし競技規則で認められているものだった。
この試合の前半35分、クロスに対応したDFイサク・ヒエンが左太もも裏付近を痛めて倒れ込み、試合が中断。ドクターの助けを借りてピッチの外に出ると、プレー再開から1分以内でMFルーカス・ベリバルの投入が認められた。また、後半40分にはMFビクトル・リンデロフが両脚をつったことで試合が止まったが、ここでも再開から1分を経たずにDFカール・スタルフェルトが交代出場した。
新競技規則では「選手が実際に負傷する、もしくは負傷の疑いがあることでプレーが停止された場合」、「主審がメディカルスタッフにピッチに入るように合図した場合」、「主審が選手にピッチ内での負傷の診断が必要か訊いて選手が求めた場合」のいずれかに該当するとき、その選手はピッチから一時退出した後、プレーが再開されてから60秒間復帰することができない。
今回はいずれもメディカルスタッフがピッチに入ったため60秒間の復帰が不可。そうしたなかで60秒を経過せずに交代が認められたため、『DAZN』の中継解説陣からは「審判おかしいですよね」といった疑問の声も上がっていた。
だが、競技規則では「負傷した競技者が交代する場合、交代は遅らせない」と定められているためいずれも正当な交代だった。負傷した当該選手は60秒間復帰できない一方、交代する場合は控え選手がすぐに出場することが認められている。
なおピッチ外待機中に前半が終了した場合は、残りの秒数は持ち越さず後半開始から出場することが可能。加えて以下のとき、選手は1分間のピッチ外待機を免除される。
•プレーがその負傷により停止された場合を除いて、選手が負傷の診断は必要ないと答えたとき
•プレーの再開を遅らせないように自らピッチを離れたとき
•GKが負傷したとき
•GKとフィールドプレイヤーが衝突し、対応が必要になったとき
•同じチームの選手が衝突し、対応が必要になったとき
•頭部の負傷や心臓に関わる問題、生命を脅かすような症状といった重篤な負傷が発生したとき
•相手選手がカードを提示されるファウルを受けたとき
• PKを獲得してその選手がキッカーを務めるとき
この試合の前半35分、クロスに対応したDFイサク・ヒエンが左太もも裏付近を痛めて倒れ込み、試合が中断。ドクターの助けを借りてピッチの外に出ると、プレー再開から1分以内でMFルーカス・ベリバルの投入が認められた。また、後半40分にはMFビクトル・リンデロフが両脚をつったことで試合が止まったが、ここでも再開から1分を経たずにDFカール・スタルフェルトが交代出場した。
今回はいずれもメディカルスタッフがピッチに入ったため60秒間の復帰が不可。そうしたなかで60秒を経過せずに交代が認められたため、『DAZN』の中継解説陣からは「審判おかしいですよね」といった疑問の声も上がっていた。
だが、競技規則では「負傷した競技者が交代する場合、交代は遅らせない」と定められているためいずれも正当な交代だった。負傷した当該選手は60秒間復帰できない一方、交代する場合は控え選手がすぐに出場することが認められている。
なおピッチ外待機中に前半が終了した場合は、残りの秒数は持ち越さず後半開始から出場することが可能。加えて以下のとき、選手は1分間のピッチ外待機を免除される。
•プレーがその負傷により停止された場合を除いて、選手が負傷の診断は必要ないと答えたとき
•プレーの再開を遅らせないように自らピッチを離れたとき
•GKが負傷したとき
•GKとフィールドプレイヤーが衝突し、対応が必要になったとき
•同じチームの選手が衝突し、対応が必要になったとき
•頭部の負傷や心臓に関わる問題、生命を脅かすような症状といった重篤な負傷が発生したとき
•相手選手がカードを提示されるファウルを受けたとき
• PKを獲得してその選手がキッカーを務めるとき