7月3日に公開される『トイ・ストーリー5』より、シリーズ1作目『トイ・ストーリー』のオマージュが入った新本編映像が公開された。

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世界初の長編フルCGアニメーションとして映画史を変えた1995年全米公開の『トイ・ストーリー』。日本では1996年3月23日に公開され、その革新的な映像表現と世代を超えて共感を呼ぶストーリーで大ヒットを記録した。その後も『トイ・ストーリー2』（2000年）、『トイ・ストーリー3』（2010年）、『トイ・ストーリー4』（2019年）とシリーズ化され、日本公開から30周年となる2026年、最新作『トイ・ストーリー5』が公開となる。

公開されたのは、カウボーイ人形のウッディとスペース・レンジャーのバズ・ライトイヤーが“時が流れても変わらない”コミカルなケンカを見せる本編シーン。シリーズ1作目でウッディとバズがアンディの乗った車を追いかけて全速力で走るシーンのオマージュや、ウッディの「ボニーが来る！」の掛け声でおもちゃたちが一斉に倒れるシリーズおなじみの光景も登場する。

ウッディとバズの名コンビが“デジタル”に奪われてしまったボニーの笑顔を取り戻すべく、外の世界へ飛び出していくこのシーン。息ピッタリにピンチを切り抜けるかと思いきや、互いに自分こそが外の世界の冒険に行くべきだと言い張り、あの頃と変わらないケンカが勃発する。ジェシーからボニーの部屋の臨時のリーダーを託され、“保安官代理”として正義感を燃やすバズは、冷静にピンチを乗り切ろうとするウッディに反して勢いよく外の世界へ。ウッディも相変わらずなバズに頭を抱えながら、車とバズを追いかけて走り出す。ボニーが乗っている車の後ろに飛び乗ってからもケンカを続けるウッディとバズの姿が映し出されている。

これまでのシリーズ全作品に携わってきたアンドリュー・スタントン監督は、「私はこれまでずっと脚本家として『トイ・ストーリー』に関わってきましたが、当時から、私たちの作品はすべてキャラクター中心で、ストーリー重視。それはずっと昔同じで、質の低いものは作りたくありません。続編が自分たちが見たいと思うものになるように、必死で努力しています。この精神は『トイ・ストーリー2』を作り始めた時から変わっていません」とコメントしている。さらに「よく考えてみれば、子供がおもちゃで遊ぶ時間は5年から10年くらいです。例えばおもちゃが外に置きっぱなしになったり、ソファの後ろに忘れられたりといった、ささやかな瞬間こそが、おもちゃたちの人生における重要な瞬間。『トイ・ストーリー』では、それを物語として面白く描いているのです」とシリーズの魅力を語った。（文＝リアルサウンド編集部）