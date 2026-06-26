香川県観音寺市は、26日午後10時05分に市内に発令していた避難情報を全て解除しました。



◆自治体による補足情報

レベル２土砂災害注意報に切り替わったため

◆避難情報が解除されたエリア

＜避難指示が解除されたエリア＞

○粟井町奥谷地区

台風７号接近に伴う大雨により

○大野原町井関

台風７号接近に伴う大雨により

○大野原町海老済

台風７号接近に伴う大雨により

○大野原町丸井

台風７号接近に伴う大雨により

○大野原町田野々

台風７号接近に伴う大雨により

○大野原町内野々

台風７号接近に伴う大雨により

○大野原町萩原

台風７号接近に伴う大雨により

○大野原町有木

台風７号接近に伴う大雨により

○八幡町１丁目

台風７号接近に伴う大雨により

○八幡町２丁目

台風７号接近に伴う大雨により

○八幡町３丁目

台風７号接近に伴う大雨により

○豊浜町箕浦

台風７号接近に伴う大雨により

○豊浜町和田

台風７号接近に伴う大雨により

○有明町

台風７号接近に伴う大雨により

○流岡町

台風７号接近に伴う大雨により



◆現在地の最新避難情報を確認

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◆避難情報について

「避難指示」が発表された場合

「避難指示（警戒レベル4）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から２番目の「警戒レベル４」です。「避難指示（警戒レベル4）」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。

危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。危険度が最も高い「警戒レベル５」に相当する情報が出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。「警戒レベル５」を決して待つことなく、必ず「警戒レベル４」のうちに避難を始め、かつ「警戒レベル４」のうちに避難を終えるようにしてください。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。