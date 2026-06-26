山田涼介主演で『一次元の挿し木』連続ドラマ化決定　佐々木蔵之介、鈴木保奈美ら出演、7月5日放送開始

松下龍之介の小説『一次元の挿し木』が連続ドラマ化されることが決定した。主演は山田涼介が務め、7月5日より読売テレビ・日本テレビ系にて、よる10時30分から放送される（一部地域を除く）。

【写真】『一次元の挿し木』書影

本作は、第23回『このミステリーがすごい！』大賞で文庫グランプリを受賞した作品。累計65万部を突破しており、「BUN-1グランプリ2025」グランプリや、2026年上半期ベストセラー「文庫」部門で1位（日販調べ）を獲得している。選考委員からは「謎の牽引力、ストーリーの面白さは、今回これがダントツ」「スケールが大きい陰謀劇であり、成長小説としての面白さも備えた作品」と評価された。

物語は、ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨のDNAが、4年前に失踪した妹のものと一致したところから始まる。遺伝子学を学ぶ大学院生・悠が真相を追ううちに、予測不能な陰謀へと巻き込まれていく。

主人公の七瀬悠を演じる山田涼介のほか、白石聖、木戸大聖、土居志央梨、和田正人、笠原秀幸、猪塚健太、小橋めぐみ、藤井美菜、田畑志真、堀田真由、松下由樹、吉原光夫、正名僕蔵、小手伸也、鈴木保奈美、佐々木蔵之介らが出演する。脚本は高田亮、清水匡、監督は城定秀夫、頓安祐良、日髙貴士が務める。

『このミステリーがすごい！』大賞は、ミステリー＆エンターテインメント作家・作品の発掘・育成を目的に2002年に創設された新人賞。これまで、第153回直木賞受賞者の東山彰良や、「チーム・バチスタの栄光」シリーズの海堂尊、『さよならドビュッシー』で知られる中山七里などを輩出してきた。文庫グランプリからも、くわがきあゆ『レモンと殺人鬼』が30万部、四島祐之介『アナヅラさま』が発売3カ月で12万部を突破するなど、ベストセラーが多く生まれている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）