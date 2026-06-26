エンシソが看板に激突してヒヤリ…パラグアイ代表監督「もっとスペースを確保した方がいい」
パラグアイ代表のグスタボ・アルファロ監督が北中米ワールドカップでピッチ脇に設置されている看板について、負傷する危険性がある位置にあると指摘した。ブラジルメディア『グローボ』が伝えている。
パラグアイはオーストラリア代表とのグループリーグ最終節の試合中、ゴールライン際にあるボールをめぐってFWフリオ・エンシソが相手と競り合うと、勢いあまってゴールライン後方の看板に衝突。倒れ込んだため負傷が心配されたものの、相手選手の手も借りて立ち上がった同選手は問題なくフル出場した。
指揮官はスコアレスドローに終わった試合後、「エンシソが非常にフェアにいったが激しくボールにチャレンジした結果、看板に衝突してしまった」とこのシーンに言及。「このスポーツは非常に激しいため、タッチミスやバランスを崩した際に衝突して怪我をする可能性がある。もっとスペースを確保した方がいいと思う。分析して検討し、見直すべき点だ」と続けて、看板とピッチとの距離を離すように求めた。この試合ではゴールラインから5メートル前後の位置に看板があった。
さらにアルファロ監督は「タッチラインでも同様のことが起こる。スローインをするために勢いをつけようとすると、看板が近すぎることがある」と述べて、プレーにも支障が出ていることを訴えている。
パラグアイはオーストラリア代表とのグループリーグ最終節の試合中、ゴールライン際にあるボールをめぐってFWフリオ・エンシソが相手と競り合うと、勢いあまってゴールライン後方の看板に衝突。倒れ込んだため負傷が心配されたものの、相手選手の手も借りて立ち上がった同選手は問題なくフル出場した。
さらにアルファロ監督は「タッチラインでも同様のことが起こる。スローインをするために勢いをつけようとすると、看板が近すぎることがある」と述べて、プレーにも支障が出ていることを訴えている。